Amor Romeira da más detalles de la macrodemanda que prepara Anabel Pantoja: "Es su honor machacado"

Amor Romeira ha cumplido este 13 de febrero 36 años y, como no podía ser de otro manera, lo ha celebrado con una gran fiesta en un local del centro de Madrid a la que no faltaron amigos como Gloria Camila, Alberto Dugarte, Marlene Mourreau, Carolina Sobe o Bea Retamal.

Un día muy especial en el que, además de emocionarse echando la vista atrás, se ha pronunciado sobre la macrodemanda que prepararían Anabel Pantoja y David Rodríguez contra diferentes medios de comunicación escritos y televisivos por las difamaciones y falsedades que se han dicho sobre ellos en el último mes -desde que su hija Alma ingresó en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria- y principalmemte a raíz de salir a la luz que están siendo investigados por la Justicia canaria por un presunto delito de maltrato infantil.

"Sé perfectamente que mis amigos no son unos supuestos maltratadores infantiles, creo que se ha hecho muchísimo daño, ahora tendrán que atenderse a las consecuencias. Con ganas de que se acabe, con ganas de que se archive, de que encima quede toda esa gente que utilizó esto para hacer 'clickbait', amarillismo, rellenar grandes horas de televisión... Espero que esto sirva para que haya un antes y un después en la prensa y en España, y sepamos cómo actuar en un futuro en un caso como este porque es un tema muy serio" ha afirmado rotunda Amor, siempre al lado de Anabel.

Respecto a la microdemanda, la artista desvela que ya lo sabía y está completamente de acuerdo con la sobrina de Isabel Pantoja: "Se han pasado tres pueblos, va a por todas, y muy bien que hace. Ella está con ganas de esta macrodemanda porque incluirá a muchas personas. Su dignidad y su honor machacado y se la ha manchado de una forma inhumana" sentencia.

Amor se sincera y confiesa que sufrió depresión y pensó en quitarse la vida

Cambiando de tema, que para eso es su cumpleaños, Amor ha hecho balance de su vida y, apuntando que siempre ha sido una "tía muy positiva", prefiere quedarse con lo "bueno". "De todo lo malo se aprende y de todo lo malo se saca una lección. Entonces, para mí el balance siempre será positivo. Siempre" reconoce.

Y aunque ahora está en uno de los momentos más dulces de su vida, y volcada en su nuevo proyecto -su propia tienda de moda en Fuerteventura con su hermana, 'Sicaru'- no siempre fue así. Y a corazón abierto se ha sincerado como nunca sobre su salud mental apludiendo que su mentora Mercedes Milá haya hecho pública la depresión crónica que padece: "Depresión como tal nunca he tenido porque siempre soy de la de que en mi vida ha sido dura, pero siempre terraza, sótano nunca. Por duro que sea hace 15 años que intenté quitarme la vida porque no quiero que tampoco titular sea que me intenté quitar la vida, pero sí es verdad que no le encontré sentido a vivir sin estar reasignada y sin ser yo como yo me sentía. Y claro, a los 15 años era en plena adolescencia, donde yo no me podía mostrar como era, donde no podía ligar con los chicos que me gustaban porque había un impedimento. En esa edad yo pensé, para vivir así, no vivo" confiesa, revelando que "incluso me llegué a autolesionar porque no veía salida, no veía solución".