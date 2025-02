El problema de salud de Belén Esteban: "Estoy muy estresada"

Belén Esteban, la conocida colaboradora televisiva, ha compartido con la audiencia un problema de salud que la aqueja desde hace meses. En un ambiente de confianza en el plató de "Ni que fuéramos shh," Esteban reveló que ha buscado ayuda médica para tratar una afección en el cuero cabelludo relacionada con el estrés. El programa, además de ser un espacio de entretenimiento, se ha convertido en un lugar donde los colaboradores pueden sincerarse sobre sus problemas personales y encontrar apoyo.

"Voy al dermatólogo. Tengo un problema en el cuero cabelludo y voy a uno que me ha buscado el programa. Es para que me digan qué es porque parece que me sale del estrés," confesó Belén Esteban. Agradeció al equipo del programa, especialmente a Valldeperas, por facilitarle la búsqueda de un especialista. La colaboradora explicó que lleva entre ocho y nueve meses sufriendo este problema, pero que en los últimos cinco meses ha experimentado, además, descamación. "Yo ya me limpio con un champú especial," añadió.

Diagnóstico en directo

Durante la emisión en directo, una experta realizó un análisis del cuero cabelludo de Belén Esteban y procedió a elaborar un diagnóstico. "No tienes una afección, sino dos," fue su primera frase, generando cierta preocupación. El primer problema confirmado fue la dermatitis seborreica. "Tienes una descamación que te está inflamando los pelos y todo alrededor y eso pica un montón," especificó la médico. Explicó que esta afección "hay que tratarlo médicamente" porque "suele empeorar por el estrés y tienes brotes."

Alopecia traccional: la consecuencia de las extensiones

El segundo problema de salud que sufre Belén Esteban es una "alopecia traccional ocasionada por técnicas de peinado, en tu caso por las extensiones." La alopecia traccional es una pérdida de cabello causada por la tensión constante y prolongada en los folículos pilosos, generalmente debido a peinados apretados, trenzas, extensiones o el uso frecuente de productos químicos agresivos. La profesional ofreció una solución clara: "Hay que estimular esa calva para que vuelva a crecer el pelo."

Ante la confirmación de su diagnóstico, Belén Esteban, sonriente por enfrentar la afección, realizó una confesión: "La verdad que sí, estoy muy estresada últimamente." El estrés es un factor conocido que puede desencadenar o agravar diversas afecciones dermatológicas, incluyendo la dermatitis seborreica y la alopecia. La tensión emocional puede afectar el sistema inmunológico, alterar el equilibrio hormonal y aumentar la producción de sebo, lo que contribuye a la inflamación y la descamación del cuero cabelludo.

Tras conocer que no se le veía a Belén Esteban dicho problema porque se lo tapaba con el pelo, María Patiño, otra colaboradora del programa, añadió su propia confesión personal: "A mí tampoco se me notaba. Yo lo recuperé, pero he sufrido mucho en silencio." Esta muestra de apoyo y sinceridad en el plató refuerza la idea de que "Ni que fuéramos shh" se ha convertido en un espacio donde los colaboradores pueden compartir sus experiencias personales y encontrar consuelo.

Belén Esteban se mostró optimista al conocer el tratamiento prescrito por la dermatóloga. "Me han mandado un tratamiento. Dos lociones, una crema y me tienen que hacer otras dos lociones especiales en la farmacia. Durante una semana también me tengo que echar un champú seco y otra loción por la noche. Todo esto tiene que ser durante dos meses todos los días: un día con un champú y otro con otra," detalló. A pesar de reconocer que "es un poco pesado," tiene claro que "se cura." La adherencia al tratamiento y la gestión del estrés serán claves para una recuperación exitosa.

Si bien es cierto que la televisiva se encuentra bien y el problema encuentra en un aspecto puramente estético su peor consecuencia, es importante recordar que las afecciones dermatológicas pueden tener un impacto significativo en la autoestima y la calidad de vida de las personas. La picazón, la descamación y la pérdida de cabello pueden generar incomodidad, ansiedad y vergüenza, afectando la confianza y las relaciones sociales.

Bronquitis aguda

Esta situación se suma a la bronquitis aguda que impidió a Belén Esteban asistir al programa la semana anterior. La colaboradora se comunicó telefónicamente para informar sobre su estado de salud y aseguró que se encontraba "mucho mejor." Estos episodios ponen de manifiesto la importancia de cuidar la salud física y mental, especialmente en profesiones que implican altos niveles de estrés.

La sinceridad de Belén Esteban al compartir sus problemas de salud en televisión es valiosa porque ayuda a normalizar estas situaciones y a concienciar sobre la importancia de buscar ayuda médica cuando es necesario. Además, su experiencia pone de relieve la relación entre el estrés y las afecciones dermatológicas, así como la importancia de un tratamiento adecuado y un estilo de vida saludable para mantener el bienestar físico y mental. El apoyo del equipo de "Ni que fuéramos shh" demuestra que el entorno laboral puede ser un factor clave para afrontar los desafíos personales.