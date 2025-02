Antonio Rossi confirma la estrategia del entorno de Anabel Pantoja para hundir a David: "Están informando mal a mucha gente..."

La relación entre Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, se encuentra en el ojo del huracán mediático. En medio de la investigación por presunto maltrato y los persistentes rumores de crisis, la situación se complica aún más. Antonio Rossi, colaborador del programa "Vamos a ver" de Telecinco, ha revelado una supuesta estrategia del entorno de Anabel Pantoja para desacreditar a David Rodríguez y presentarlo como el principal responsable de los problemas.

David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, viajó a Córdoba para reincorporarse a su trabajo después de once semanas de baja. Este regreso se produce en un contexto delicado, marcado por la investigación por presunto maltrato y los rumores de crisis en la pareja. Antonio Rossi ha señalado que David ha aprovechado su estancia en Córdoba para preparar su defensa legal: "Se ha reunido con los abogados para explicarle la situación y está todo bien armado por si acaso el proceso no se archivara".

Desmintiendo la crisis

Las especulaciones sobre una posible ruptura entre Anabel Pantoja y David Rodríguez han sido constantes en los últimos días. Antonio Rossi ha intentado desmentir estos rumores, argumentando que el regreso de David al trabajo no implica necesariamente una crisis en la pareja. "No es una ruptura que él vuelva al trabajo. Ha estado 11 semanas de baja, pero anteriormente también trabajaba de lunes a miércoles," explicó Rossi. El periodista insiste en que David tiene que retomar su vida laboral y que esto no significa el fin de su relación con Anabel Pantoja.

Aunque Antonio Rossi niega una ruptura inminente, Kike Calleja, otro colaborador del programa, ha señalado que se han vivido situaciones muy tensas entre David y Anabel que no han salido a la luz. Ante esta afirmación, Antonio Rossi admitió que sí ha habido tensiones y discusiones en la pareja, pero restó importancia al asunto: "Ha habido situaciones tensas y discusiones, pero como en todas las familias".

¿Un complot contra David Rodríguez?

El momento más impactante de la intervención de Antonio Rossi fue cuando aseguró que existe una "campaña para desprestigiar a David Rodríguez y salvar a Anabel Pantoja por muchísima gente que rodea a la sobrina de la tonadillera, faltando a la verdad." Rossi acusó directamente al entorno de Anabel Pantoja de estar difundiendo información falsa para dañar la imagen de David Rodríguez: "Lo hacen deliberadamente, están informando mal a mucha gente para dejar solo a un chaval de 26 años que está metido en un problema muy grande".

Según Antonio Rossi, el objetivo de esta supuesta campaña de desprestigio sería proteger la imagen de Anabel Pantoja, presentándola como la víctima de la situación y culpando a David Rodríguez de los problemas que enfrenta la pareja. Esta estrategia, de confirmarse, sería un intento de manipular la opinión pública y desviar la atención de posibles responsabilidades por parte de Anabel Pantoja.

Las declaraciones de Antonio Rossi pintan un panorama preocupante para David Rodríguez. El joven, de 26 años, se encuentra en medio de una tormenta mediática, enfrentando una investigación por presunto maltrato y una supuesta campaña de desprestigio orquestada por el entorno de su pareja. La situación es especialmente difícil para Rodríguez, quien, según Rossi, está siendo "informado mal" y "dejado solo" por las personas cercanas a Anabel Pantoja.

Ante las acusaciones de Antonio Rossi, la gran interrogante es la postura de Anabel Pantoja. ¿Está al tanto de esta supuesta campaña de desprestigio contra su novio? ¿La apoya o la desaprueba? Hasta el momento, Anabel Pantoja ha mantenido silencio sobre este tema, lo que genera aún más incertidumbre y especulaciones. Su silencio podría interpretarse como una señal de aprobación de la estrategia de su entorno, o simplemente como una forma de evitar alimentar aún más la polémica.

El caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez se ha convertido en un auténtico culebrón mediático, con todos los ingredientes para generar interés y controversia: una investigación por presunto maltrato, rumores de crisis en la pareja, acusaciones de infidelidad y ahora, una supuesta campaña de desprestigio. Más allá del espectáculo televisivo, este caso tiene consecuencias legales y personales para todas las partes involucradas. La presunción de inocencia de David Rodríguez debe ser respetada, y la investigación debe seguir su curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Mientras tanto, la salud emocional y mental de Anabel Pantoja y David Rodríguez también está en juego, y es fundamental que ambos cuenten con el apoyo necesario para afrontar esta difícil situación.