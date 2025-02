Mamarazzis: el dardo envenenado de Shakira a Clara Chía en el arranque de su gira

Las Mamarazzis han vuelto una semana más al programa de confianza de los apasionados de la prensa del corazón. Con un taco de las principales portadas de revistas de esta semana bajo el brazo, Laura Fa y Lorena Vázquez han repasado las principales novedades de los sucesos más comentados del último mes, con el caso de Anabel Pantoja y la investigación por presunto maltrato infantil a su pequeña Alma como gran protagonista.

Tampoco han faltado otros nombres habituales en este pódcast de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, donde la transición de pareja a expareja entre Shakira y Gerard Piqué parece no encontrar fin.

La imputación de Anabel Pantoja, un tema de nomenclatura

Si de algo se han hecho eco los medios a lo largo de la última semana es de la imputación de Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, por presuntos delitos de maltrato infantil. Por un lado, se investiga un delito de agresiones agravado por la edad del bebé, de apenas unas semanas. Por otro lado, se estudia otro delito por lesiones imprudentes condicionado por la causa de las lesiones.

Sea como sea, las Mamarazzis han llegado al episodio de este miércoles con los deberes hechos y, tras consultar a expertos del ámbito penal, han concluido que el motivo de esta confusión reside en un tema de nomenclatura. Así, no ha habido cambios significativos: "investigados" e "imputados" son términos que siguen la misma línea; todo forma parte de un mismo proceso que ambos afrontan con defensas separadas.

¿Qué pasó en el parking del centro comercial?

Ahora, todos los ojos están puestos en las grabaciones de las cámaras de seguridad del aparcamiento del centro comercial donde Alma habría sufrido la crisis que la llevó a ingresar en el hospital con apenas 50 días de vida. En la ubicación, a donde justamente apuntaban todas las cámaras, se encontraba (siempre presuntamente) solo el padre de la criatura. Este material, ya a disposición del juzgado, ayudaría a arrojar luz sobre un caso con muchos interrogantes por resolver.

En el entretiempo, la pareja investigada busca reincorporarse a su rutina habitual y sortear este mal trago con la máxima normalidad posible. Anabel Pantoja bajó a su portal para atender a los medios y pedir "por las buenas" que los periodistas congregados respetasen el momento tan delicado que atraviesa. También compartió a través de redes sociales una galería de imágenes de amigos y familiares acompañadas con un texto de agradecimiento; texto en el que, por cierto, no había mención alguna a su pareja. El consejo de las Mamarazzis para la 'influencer' y excolaboradora de televisión es claro: "Tiene que tener paciencia".

Shakira arranca su "gira de la venganza"

Fue motivo de debate por el supuesto traslado de Gerard Piqué a Miami para cuidar de sus hijos, pero finalmente Shakira contará con la compañía de Milan y Sasha durante su gira mundial. La primera parada del 'tour' fue nada más y nada menos que Río de Janeiro (Brasil), donde la artista colombiana deslumbró a sus fans con coreografías "brutales" y un montaje "increíble".

Eso sí, más allá de su buen estado de forma y su gran puesta en escena, si algo demostró la de Barranquilla en este 'show' de apertura es que no tiene superada su etapa con el exfutbolista del FC Barcelona. Y es que, entre el atrezzo que conformaba este primer concierto, saltó a la vista un 'mandamiento' cuya destinataria tiene nombres y apellidos: Clara Chía. El mensaje decía que "las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos". Para rematarlo, y por si alguien entre el público no asociaba todavía estas palabras a la nueva pareja de Piqué, Shakira lo remató con un "¡Claramente!". Las Mamarazzis, por su parte, coinciden en que "tendría que ir pasando página, pero no es así".

El programa también ha dado pie a un debate con claro consenso: ¿le pedirá matrimonio Gerard Piqué a Clara Chía? Tanto Fa como Vázquez han coincidido en sus apuestas: "Lo hará". "A día de hoy, la pareja está bien y de crisis, en absoluto", han reafirmado.

Titulares más destacados de la semana

Tras su anuncio al lado de Belén Esteban, Victoria Federica prolongó su colaboración con la firma de moda 'Nude Project' concediendo una entrevista en el pódcast de la marca española. Siendo esta una de las veces en las que mejor le hemos visto articular palabras a la hija de Elena de Borbón, sus respuestas siguieron igual de vacías de contenido que siempre. En una declaración que deja a la vista su "cero ambición profesional", la 'influencer' reconoció sin tapujos que lo de ser famosa ya le viene bien, aunque eso implique tener que lidiar con la prensa que tanto critica. También desveló que lleva dos años sin beber ni fumar.

Ya pasando al sector editorial, las apuestas de las principales revistas esta semana ha sido más bien variado. Mientras que 'Lecturas' confirmaba la separación avanzada por '¡Hola!' entre Susanna Griso e Íñigo Afán, 'Semana' pone el foco sobre el triángulo amoroso conformado por Enrique Ponce, Luis Miguel y Paloma Cuevas. Según las informaciones del citado medio, el encuentro entre todos ellos se produjo con total fluidez y cordialidad en un hospital. Cabe recordar que al torero no le sentó muy bien que su expareja terminase estableciendo una relación con uno de sus amigos más cercanos, lo cual llevó al distanciamiento entre ambos. "Lo que le sabe mal es que Paloma Cuevas haya mejorado", han defendido las Mamarazzis.

Sea como sea, más sorprendente que la propia noticia ha sido el desmentido de la misma por parte de Saúl Ortiz vía Ponce. A falta de conocer nuevos detalles sobre este entramado, lo único que nos queda claro hoy por hoy es que "no tiene mucho sentido" y que tiene que haber "una razón extraña" detrás de esta decisión.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis

El pódcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y X de este diario. Lo encontrarás en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo, Amazon Podcasts y Apple Podcasts.