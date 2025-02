Quién es Íñigo Afán de Ribera, exnovio de Susanna Griso

Susanna Griso vuelve a ser una mujer soltera, una información adelantada por distintas revistas del corazón y que la propia periodista confirmaba en directo en su programa, 'Espejo Público', anunciando el fin de la relación que mantenía desde hacía casi tres años con el empresario Íñigo Afán de Rivera.

La pareja, que se conoció durante la fiesta de cumpleaños de Sandra García-Sanjuán -cofundadora del Festival Starlite- en la isla de Malta, en mayo de 2022, habría puesto fin a su historia de amor, de manera amistosa, hace varios meses.

La discreción con la que la presentadora ha llevado siempre su vida privada había mantenido la ruptura en secreto hasta ahora y discreta también ha sido durante sus años de relación la figura de su ya excompañero sentimental, del que poco se sabe.

Empresario de éxito, padre de familia numerosa y deportista

Íñigo Afán de Rivera es un empresario andaluz de 54 años que tiene cinco hijos de dos relaciones anteriores a Griso: dos con su primera esposa y tres de una relación aún anterior.

Tanto por parte de madre como por parte de padre, el empresario viene de familias de tradición también empresarial: su madre emparenta con la familia Ybarra de los aceites, mientras que la rama paterna posee bodegas. Él, por su parte, tras formarse en el European Business School, ha prosperado en proyectos tecnológicos de distinta índole que incluyen desde la distribución y venta de vinos en internet al desarrollo de apps. Su trayectoria profesional le valió ser incluido en 1999 entre los 10 mejores empresarios del año, según la revista Actualidad Económica.

En lo personal, la misma Susanna Griso se refirió a su ya expareja como un hombre muy distinto a ella, deportista y viajero. Afirmaba que con él podía "recuperar el tiempo perdido: salir, viajar y estar con alguien muy diferente a mí”.

"Yo estoy bien"

A pesar de que ha confesado que había pedido que no se le preguntase por este tema, Susanna Griso se ha enfrentado a las preguntas sobre su ruptura durante la emisión de su propio programa. Y a pesar de su incomodidad al hablar del asunto no ha tenido problema en confirmar su separación del empresario sevillano.

"Ya lo voy a hacer público porque no quiero que se especule, pero cuando lo haces público tienes mucho más marcaje. Yo estoy bien, la verdad es que sí. Nos seguiréis viendo juntos sin duda" ha afirmado, dejando claro que su ruptura ha sido cordial, y a pesar de que su relación no haya funcionado sigue siendo amiga de Íñigo.

Susanna ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que, a pesar del fin de su noviazgo está "muy bien": "No voy a contar nada más. Bastante que me han atracado en mi propio programa, que ya sabéis cómo son, pero yo no quiero hablar nunca de estos temas y nunca lo hago. Pero todo muy bien" ha asegurado con una sonrisa.

La periodista no ha querido entrar en detalles sobre los motivos de su ruptura con el empresario, la primera relación seria que se le conoce tras la separación de quien fuera su marido durante 23 años, Carles Torras, con el que tuvo tres hijos, Jan y Mireia y Dorcette.