Malas noticias para Anabel Pantoja: estas son las consecuencia económicas a las que se enfrenta

La jueza del Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé, en Gran Canaria, continúa la instrucción del caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez, investigados por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la pequeña cuando ingresó de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas el pasado 9 de enero.

La pareja vive su etapa más difícil, centrada en la recuperación definitiva de la pequeña Alma, que sufre graves consecuencias. Es por ello que la influencer ha dejado de facturar un solo euro a través de redes, pues ha dejado de publicitar joyas, resturantes o sesiones de belleza por respeto y para pausar su vida en el momento que le está costando pasar.

Consecuencias negativas

Pero cuando todo el asunto Alma finalice, las consecuencias que puede tener pueden ser aun más negativas. Por un lado, en caso de que se dictamine que son culpables, podrían perder el respeto de la comunidad que ha creado después de tantos años en la televisión y el mundo público; pero si acaban siendo absueltos, ese parón digital hace que corra el riesgo de perder a parte de su comunidad fiel si no retoma su labor en redes.

Así lo comentaba Marc Florensa, experto en marketing digital y asesor de Anabel en el pasado: "Ella no se deja a asesorar... Ha hecho dos comunicados con los que no estoy de acuerdo. No ha estado asesorada por su equipo de comunicación", aseguraba en el programa. Además, en lo que respecta a la publicidad, Marc destaca que "habrá perdido alguna campaña que tenga una temporalidad específica", pero no descarta que pueda recuperarla más tarde. "En este tiempo no se va a poner a hacer publicidad. Tampoco creo que le apetezca", matizaba.

¿Vuelta a las redes?

Sobre el regreso de Anabel a las redes, el experto considera que tendría que ser de manera progresiva, además de no publicar contenido relativo a la niña en un tiempo. "A nivel profesional es un parón. Cuando ella empiece a publicar, lo mejor es que no tenga relación con la niña. Primero irá tocando terreno a ver qué tal lo recibe la gente", comentaba.