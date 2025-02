El zasca de Ines Hernand a Isabel Díaz Ayuso: ‘Como si ella no tuviese…’

La reciente confrontación entre Inés Hernand, polifacética comunicadora, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha encendido las redes sociales y los platós de televisión. Sus nombres, inevitablemente polarizantes, han convergido a raíz de unas declaraciones de Hernand sobre Madrid que no han sentado nada bien a la mandataria popular. La chispa se encendió en el Benidorm Fest, pero las llamas se avivaron en el programa de Ana Rosa Quintana y culminaron con una respuesta cargada de ironía por parte de Hernand.

El origen de la polémica: Benidorm y el "sumidero"

Inés Hernand, junto a Paula Vázquez y Ruth Lorenzo, fue una de las presentadoras de las semifinales y final del Benidorm Fest, el evento que elige al representante de España en Eurovisión. Durante la final, en un momento en que la finalista Kuve dedicaba palabras de cariño a Murcia, su tierra natal, Hernand lanzó un comentario que ha provocado una ola de reacciones: "Menos Madrid, hija, que es un sumidero, que yo soy de ahí, es un sumidero horroroso." Estas palabras, viniendo de una persona que ha criticado en otras ocasiones las condiciones de vida en Madrid, resonaron con fuerza, especialmente en oídos de la presidenta de la Comunidad.

Ayuso contraataca en Telecinco

Isabel Díaz Ayuso no tardó en responder. En su intervención en el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, la presidenta, en un discurso que también apuntaba a Pedro Sánchez y su equipo, acusó al presidente del Gobierno de querer "que le vaya mal a Madrid". Según Ayuso, Sánchez busca el apoyo del independentismo catalán a costa de Madrid. Fue entonces cuando hizo referencia a las palabras de Hernand: "Ha decidido buscar en el independentismo de Cataluña cinco votos, pero no para que sea lo mejor para Cataluña, sino para que el Madrid de Ayuso sea, como decía una señora este fin de semana en la televisión pública de todos, que Madrid era un sumidero y seguir insultándonos a todos los madrileños." El tono de Ayuso dejaba claro su profundo malestar con las declaraciones de la comunicadora.

La respuesta irónica de Hernand: "Como si ella no tuviese…"

La réplica de Inés Hernand no se hizo esperar. En el último programa de Saldremos Mejores, espacio que presenta junto a Nerea Pérez de las Heras, Hernand celebró con sarcasmo que la presidenta "herself" se hubiera dignado a responderle. "Como si ella no tuviese una televisión ad hoc exclusivamente para ella llamada Telemadrid", sentenció. Con esta frase, Hernand aludía a la supuesta influencia de Ayuso en la cadena pública regional, sugiriendo que la presidenta tiene a su disposición una plataforma para difundir su propio discurso sin filtros.

Descontextualización y "jocoseo": la defensa de Hernand

Hernand defendió que sus palabras fueron sacadas de contexto y que se pronunciaron "entre risas, 'jocoseo' y en mitad de mis cosas de drag queen". Según la comunicadora, su comentario fue una respuesta espontánea al apoyo que la finalista Kuve solicitaba para Murcia, y ella, como madrileña, le recomendó no hacerlo en Madrid. "Porque Madrid, como bien sabemos, este pequeño lugar, te constriñe la vida", añadió, intentando explicar que su intención no era insultar a la ciudad, sino expresar una visión crítica sobre el estilo de vida que impone la capital.

Madrid: ¿Sumidero o motor de España?

La polémica desatada por las palabras de Inés Hernand ha reabierto el debate sobre la realidad de Madrid. Para algunos, la ciudad es un motor económico y cultural, un lugar de oportunidades y dinamismo. Para otros, en cambio, es un espacio saturado, con altos costes de vida, contaminación y una fuerte presión social. Nerea Pérez de las Heras, colaboradora de Hernand, se sumó a la discusión, afirmando que en Madrid "todo está en pendiente hacia abajo", en una clara alusión a las dificultades y los desafíos que plantea la vida en la capital.

Más allá de la anécdota: un choque de visiones

La confrontación entre Inés Hernand e Isabel Díaz Ayuso trasciende la simple anécdota. Representa un choque de visiones entre dos mujeres con ideologías muy diferentes y que se han convertido en figuras mediáticas relevantes. Mientras que Ayuso defiende una política liberal y un modelo de Madrid como centro de atracción de inversiones y talento, Hernand se ha posicionado como una voz crítica con las políticas neoliberales y las desigualdades sociales, denunciando las consecuencias de un modelo de desarrollo que, a su juicio, beneficia a unos pocos a costa de muchos. En definitiva, la polémica del "sumidero" no es más que un reflejo de las tensiones y contradicciones que atraviesan la sociedad española actual.

Es difícil predecir cómo evolucionará este rifirafe. Lo que está claro es que el debate sobre Madrid y su modelo de desarrollo seguirá vivo, alimentado por las diferentes perspectivas y experiencias de sus habitantes. La respuesta de Hernand, poniendo el foco en la supuesta influencia de Ayuso en Telemadrid, abre una nueva línea de discusión sobre la independencia de los medios públicos y su papel en el debate político. Solo el tiempo dirá si esta polémica se diluye en el ruido mediático o si, por el contrario, sirve para profundizar en el análisis de la realidad madrileña y sus desafíos.