Comunicado íntegro de Iker Casillas sobre Claudia Bavel: "Insostenible"

Tras semanas especulando sobre las posibles relaciones sentimentales de Iker Casillas, el exportero del Real Madrid ha emitido un comunicado en sus redes sociales donde amenaza con emprender acciones legales contra quienes vulneren su intimidad u honor.

Casillas, cansado de que se le relacione con otras mujeres y de que se diga que ha sido infiel a su exmujer Sara Carbonero, ha compartido en redes sociales un mensaje hacia todo individuo y medio de comunicación que hable de su vida privada.

El comunicado

"Ante los hechos inadmisibles que han ocurrido en los últimos días y las graves consecuencias personales que están provocando, me veo en la necesidad de expresar lo siguiente", comienza en su comunicado de 8 puntos, compartido en su perfil de X (antes Twitter).

A punto de cumplirse 4 años de la separación de Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero, muchas han sido las personas que le han tachado de infiel, como Kiko Matamoros en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Casillas no ha podido soportar la presión y ha argumentado que la situación ya es "insostenible" y que no va a permitir más intromisiones en su vida privada, tanto por él como por los que le rodean. "Lo hago por mí y por todos los que me rodean, que de manera directa y grave se ven afectados”, afirma.

La lucha contra la prensa

Asimismo, el exguardameta ha arremetido duramente contra los medios de comunicación, a los que acusa de comentar sobre su vida personal con un “menosprecio absoluto”. Y añade que, por el hecho de ser un personaje público, no va a consentir que no se le respete o que le suponga no tener intimidad ni vida privada.

“No todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa; a costa de alguien cuya 'notoriedad' se debe únicamente a muchos años de trabajo y constancia; más cuando, reitero, he intentado por todos los medios proteger mi intimidad”, ha expresado tajante.

El exfutbolista ha zanjado el comunicado con un inciso en el cual amenaza con perseguir "legalmente” a cualquier persona o medio de comunicación que vulnere su intimidad y honor.

La burla de Piqué

Pese a la seriedad del asunto, Gerard Piqué, exjugador del Fútbol Club Barcelona y amigo del portero, le ha respondido con uno de sus característicos vaciles. Piqué, conocido por tener un carácter burlesco, ha respondido al tuit con una captura de pantalla de la RAE. El ex de Shakira ha contestado con la definición de la palabra ‘metedor’, refiriéndose a las presuntas relaciones que mantuvo con la modelo de 'Only Fans' Claudia Bavel.