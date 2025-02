La confesión de Paula Vázquez: "Me he empezado a medicar"

Paula Vázquez, rostro conocido y querido de la televisión española, ha regresado con fuerza al panorama mediático de la mano de TVE. Su rol como presentadora de ‘Bake off: famosos al horno’ y su participación en el Benidorm Fest, junto a Inés Hernand y Ruth Lorenzo, la han colocado de nuevo en el centro de atención. Sin embargo, detrás de la sonrisa y el profesionalismo que la caracterizan, se esconde una historia personal que Paula ha decidido compartir, abriendo su corazón en una entrevista sincera y reveladora.

Un diagnóstico inesperado

En una conversación íntima con Carles Francino en ‘La Ventana’ de la Cadena SER, Paula Vázquez sorprendió a la audiencia al confesar que, hace apenas tres meses, fue diagnosticada con TDH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Un diagnóstico que, en principio, podría parecer tardío, pero que para Paula ha supuesto un antes y un después.

La presentadora reveló que fue a través de vídeos en TikTok donde comenzó a sospechar que podría padecer TDH. Se sintió identificada con los síntomas y experiencias compartidas por otros usuarios, lo que la llevó a investigar más a fondo y a buscar ayuda profesional. “Me diagnosticaron TDH hace tres meses, así que viendo vídeos en TikTok me sentí muy identificada, seguí viendo vídeos, me hice una carpeta, me empecé a guardar cosas y dije: ‘Ojo, que son demasiadas casualidades’”, confesó Paula.

"Sospechoso" bienestar

Tras el diagnóstico, Paula Vázquez tomó la decisión de medicarse, una decisión que, según sus propias palabras, ha transformado su vida. “Estoy sospechosamente bien. Estoy muy bien. Digo sospechosamente por qué nunca había vivido la actividad que estoy teniendo ahora, llevándolo sin pequeños micro-infartos, sin ataques de ansiedad, sudores nocturnos y cosas de ese tipo, y yo creo que es porque me he empezado a medicar”, explicó.

Paula Vázquez destacó la importancia de informarse adecuadamente antes de tomar cualquier decisión relacionada con la medicación. Confió en la doctora de la Universidad de Navarra que la atendió, quien le explicó detalladamente el funcionamiento del medicamento y le aseguró que no generaría adicción, a diferencia de otras pastillas psiquiátricas. “Me empecé a medicar, me informé bien. La doctora que me atendió de la Universidad de Navarra me enseñó vídeos suyos explicando que esta molécula no te crea adicción como otras pastillas psiquiátricas, y lo he probado en el programa a ver qué tal, y oye, qué gusto”, añadió.

Un Antes y un después

Para Paula, la medicación ha supuesto un antes y un después en su vida. Ahora se siente capaz de realizar múltiples tareas al mismo tiempo sin sentirse abrumada o cometer errores. “He vivido todo... que no es como cuando viví la depresión. He vivido todas las emociones sin que me saquen de mi centro. Soy capaz de poner una lavadora y al mismo tiempo cerrar una entrevista y pedir un Cabify. Antes hacía estas cosas y hacía alguna mal, y ahora hasta me acuerdo de bajar la basura cuando me voy una semana de viaje”, relató.

La confesión de Paula Vázquez va más allá de un simple diagnóstico médico. Es una historia de empoderamiento, superación y aceptación. Al compartir su experiencia, la presentadora visibiliza el TDH en adultos, un trastorno a menudo mal diagnosticado o ignorado, y anima a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo a buscar ayuda profesional.