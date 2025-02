El calificativo que ha utilizado Ana Rosa Quintana para referirse a Pedro Sánchez

Ana Rosa Quintana ha marcado su regreso a las mañanas televisivas con un contundente editorial que no ha dejado títere con cabeza. Su análisis se centró en la figura del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los múltiples desafíos que enfrenta su mandato. La presentadora, fiel a su estilo incisivo, no se guardó nada en su monólogo inicial, dejando claro que no suavizará su crítica en esta nueva etapa.

El programa de Ana Rosa Quintana comenzó puntual a las 9:00 de la mañana en Telecinco, inmediatamente después de "La mirada crítica" de Ana Terradillos. Sin embargo, la conexión con Ana Rosa se produjo unos minutos antes, a las 8:55, preparando el terreno para el aluvión de críticas que vendrían a continuación. Como un boxeador experimentado, la presentadora asestó "golpe tras golpe" a Pedro Sánchez, dejando claro que no habrá concesiones en su análisis de la actualidad política.

"Tentetieso": el calificativo mordaz contra Sánchez

La palabra clave que define el duro editorial de Ana Rosa Quintana es "tentetieso". Este término, utilizado para describir a Pedro Sánchez, no es casual ni inocente. Un tentetieso, ese juguete que se tambalea pero nunca cae, representa, según la presentadora, la capacidad del Presidente del Gobierno para resistir los embates y mantenerse en el poder a pesar de las adversidades.

"Pero no verán a Sánchez llorar ante las cámaras porque, una vez más, se convertirá en un tentetieso, ese juguete que siempre se tambalea pero que nunca se llega a caer. Da igual de dónde le llegue el golpe, porque siempre se pone de pie, aunque al levantarse no tiene por qué mirar al mismo sitio, gracias al lastre que lleva debajo. Siempre, siempre se queda en pie", comentó Ana Rosa, estableciendo el tono de su crítica.

Ana Rosa Quintana enumeró una serie de "golpes" que, según su visión, ha recibido Pedro Sánchez y cómo ha logrado mantenerse en pie a pesar de ellos. Estos "golpes" incluyen:

El caso del Fiscal General del Estado: Imputado y negándose a declarar, Ana Rosa lo compara con "conmover a un árbitro metiendo un gol para ganar una apuesta". Critica la excusa de las filtraciones y la supuesta falta de seguridad en la Fiscalía.

Imputado y negándose a declarar, Ana Rosa lo compara con "conmover a un árbitro metiendo un gol para ganar una apuesta". Critica la excusa de las filtraciones y la supuesta falta de seguridad en la Fiscalía. La imputación a personas de su confianza: Menciona a José Luis Ábalos, su ex mano derecha, envuelto en una trama de corrupción, a su mujer por tráfico de influencias y a su hermano por la creación de un puesto de trabajo "para no ir a trabajar".

Menciona a José Luis Ábalos, su ex mano derecha, envuelto en una trama de corrupción, a su mujer por tráfico de influencias y a su hermano por la creación de un puesto de trabajo "para no ir a trabajar". El decreto ómnibus y las exigencias de Puigdemont: Critica que el decreto se convierta en un "decreto microbús" por las exigencias del líder independentista catalán, y la negociación individualizada de la financiación con las comunidades autónomas.

En todos estos casos, Ana Rosa Quintana introduce la idea de la "cuestión de confianza", haciendo referencia al ultimátum de Carles Puigdemont, quien ha dado un plazo de mes y medio a Pedro Sánchez para ganarse su confianza. La presentadora sugiere que Sánchez está dispuesto a conceder cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, incluso si eso implica ceder ante las presiones independentistas.

El "Iñaki Perorena de la negociación"

Ana Rosa Quintana critica duramente las concesiones que, según su opinión, Pedro Sánchez está dispuesto a hacer para mantenerse en el poder. Lo compara con "el Iñaki Perorena de la negociación", en alusión a la capacidad del levantador de piedras vasco, para sugerir que Sánchez está dispuesto a levantar "pesadas piedras" (concesiones) para obtener votos. "Si para que siga de pie, tiene que conceder una amnistía, unos indultos, reformar el Código Penal o conceder una fiscalidad singular, lo va a hacer", afirma la presentadora.

Para Ana Rosa Quintana, el "peso" de las concesiones es lo que mantiene a Sánchez en pie, pero también lo que le impide avanzar. "El truco es el peso. El peso no le permite caerse, pero no va a ningún lado. Nunca avanza, gira y gira, pero siempre se queda en el mismo sitio", argumenta la presentadora. Para desactivar el "tentetieso", propone "quitarle el peso que tiene dentro", es decir, las concesiones y los compromisos que le atan al poder.

Ana Rosa Quintana cierra su editorial con una metáfora en la que compara a Pedro Sánchez con un dentista y a Carles Puigdemont con un cliente que le agarra y le dice: "No nos haremos daño, ¿verdad?". Esta imagen, acompañada de la frase "donde hay confianza, rasco" utilizada por Puigdemont, refuerza la idea de que Sánchez está cediendo ante las exigencias del líder independentista a cambio de mantenerse en el poder.