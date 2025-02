¿Quién es la pareja de Melody? Así es Ignacio Batallán

España ya tiene representante para Eurovisión 2024: Melody, con su potente "Esa Diva", se ha alzado con la victoria en el Benidorm Fest. Pero detrás de este triunfo se encuentra una figura clave: Ignacio Batallán, su pareja y entrenador personal.

Aunque la artista ha mantenido su vida privada alejada del foco mediático, la presencia de Batallán ha sido notable durante todo el proceso. Desde Benidorm, donde se trasladó para apoyarla durante las semanas previas al festival, hasta la emotiva rueda de prensa tras la victoria, el argentino ha estado presente en cada paso del camino.

Más que un entrenador, un compañero de vida

Batallán, de 40 años, no solo es el entrenador personal de Melody, sino también su pareja sentimental. Ambos se conocieron haciendo deporte hace unos años y desde entonces han forjado una relación sólida, basada en el respeto mutuo y la admiración profesional.

A pesar de su discreción, Batallán ha expresado públicamente su apoyo a Melody en varias ocasiones. Antes de la final del Benidorm Fest, publicó un emotivo mensaje en redes sociales, destacando el talento, la entrega y la trayectoria de la artista.

"Solo pocos saben lo que hay detrás de esto. Hoy pase lo que pase será un día para recordar. Es el día en el que una artista de los pies a la cabeza, con un talento inigualable, tiene una trayectoria brutal de 24 años, con una entrega pena para el arte. Hoy MELODY junto a su EQUIPO van a demostrar que están a la altura de representar seriamente a España en Eurovisión. No tengo dudas de que esto lo vamos a disfrutar. Me siento emocionado y ansioso de ver plasmado tanto trabajo. Éxitos, Melody", escribió Batallán.

Un amor discreto, una familia unida

Melody y Batallán han optado por mantener su relación fuera del ojo público, mostrando muy pocas fotos juntos en sus redes sociales. Incluso cuando Melody anunció su embarazo de su hijo en común, Cairo, nacido en febrero de 2024, no compartieron imágenes de ambos.

Sin embargo, la llegada de Cairo ha fortalecido aún más su vínculo. Melody ha expresado en varias ocasiones la importancia de su familia en su vida, agradeciendo su apoyo incondicional.

Tras su victoria en el Benidorm Fest, Melody dedicó unas emotivas palabras a su familia, incluyendo a Batallán y a su hijo: "A mi familia, que está conmigo siempre y me apoya un montón, en mi niño que yo amo. También he pensado en las personas que por desgracia no han podido ver mi actuación porque este año se fueron a principios de año, pero que están en mi corazón. De eso me he acordado y me he llenado de energía para salir a este escenario tan impresionante y darlo todo. Va por ellos", señaló con lágrimas en los ojos.

Un futuro prometedor

Con la victoria en el Benidorm Fest, Melody se embarca en un nuevo capítulo en su carrera musical. Y a su lado, apoyándola en cada paso, estará Ignacio Batallán, su pareja, entrenador personal y pilar fundamental en su vida.

Juntos, Melody y Batallán forman un equipo sólido, listo para afrontar los retos que les depara Eurovisión 2024.