Claudia Bavel confirma su relación con Iker Casillas: "Tengo miedo de que se acabe"

Iker Casillas y Claudia Bavel están en el epicentro mediático tras las fotos de la revista 'Diez Minutos', tomadas al salir de un hotel de Barcelona tras pasar la noche juntos y asistir a un evento vinícola en la ciudad condal junto a otros rostros conocidos como Luis Figo o Míchel Salgado.

Pero tras la confirmación pública de su relación, la actitud del exfutbolista no ha sentado nada bien a Claudia, que ha aparecido en '¡De Viernes! para contar al detalle cómo ha sido su relación con Iker. "Cuando empezamos a tener encuentros tuvimos una relación abierta y llegó un punto en el que la cerramos", ha asegurado.

Y es que, según ella misma explicó, estaría manteniendo una relación cerrada con Casillas, pero ha desaparecido de su vida tras las fotos. "Ahora mismo estoy un poco triste porque pensaba que después de haberlo hecho oficial, iba a darme mi lugar. Actualmente, tengo miedo de que mi relación con él se acabe porque se haya hecho pública", ha confesado.

En su sonada última cita, incluso abordaron el tema de ser padres. "Sí que es verdad que cuando vino a Barcelona fue la primera vez que hablamos de futuro y que hablamos de ciertas cosas que quizás no habíamos hablado antes, fue la primera vez que me comentó de tener hijos", ha asegurado.

Sin embargo, después de que su relación se haga pública. "No entiendo por qué no me has contestado al último mensaje, no entiendo por qué me das 'like' y me sigues y no me contestas y no entiendo por qué dices que en las fotos no ves nada", ha reclamado. Algo que le ha sorprendido después de que "cuando las hicieron sabíamos que había prensa, me dijo que sonriera y actuase con normalidad". Pero después de que el futbolista le compartiese la publicación "le envié un audio y ya no respondió. Estoy dolida".

El programa le pidió que hiciera un ránking con sus amantes. "Pondría a Bad Bunny, Ozuna y luego Iker", dijo Bavel, que reconoció que "es mejor futbolista que amante".