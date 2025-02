Anabel Pantoja, en directo: Reacciones de amigos, familiares e Isabel Pantoja ante el presunto maltrato infantil de Alma

Isa Pantoja, rotunda en su defensa a Anabel

La hija de Isabel Pantoja ha asistido al desfile de la diseñadora Aurora Gaviño en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca, SIMOF, y se ha enfrentado como ha podido a las preguntas de la prensa por el delicado trance que está viviendo su prima, la única de su familia con la que tiene relación.

"No tengo nada que decir. Ella ya lo ha dicho ¿no? Yo no he visto su vídeo, pero sé lo que he hablado con ella y para mí se queda. No quiero decir nada más. Me parece genial porque es su tema, que ella hable lo que considere de lo suyo, pero yo no tengo nada que opinar ni decir, la verdad" ha afirmado tajante, manteniéndose al margen de la investigación a la que se enfrenta Anabel.

Su alegato no ha acabado aquí, ya que ante la insistencia de los reporteros para averiguar si había hablado con su prima o si tiene intención de volver a Canarias para arroparla, Isa ha demostrado su manejo de los idiomas y se ha pasado al inglés protagonizando una escena surrealista: "O sea, I don't want to say anything to nobody, do you understand? En inglés. A ver si lo entendéis, por favor, o sea, no quiero decir nada" ha reconocido.