La actriz Lilly Collins y el director Charlie McDowell, padres por gestación subrogada

La actriz Lilly Collins, conocida por la exitosa serie 'Emily in Paris', y su pareja, el director Charlie McDowell, han sorprendido a todos al dar la bienvenida a su primera hija 'Tove', ya que no había anunciado su embarazo. Y es que, ella misma ha anunciado que se trata de gestación subrogada.

"Bienvenida al centro de nuestro mundo Tove Jane McDowell. Las palabras nunca podrán expresar nuestra infinita gratitud a nuestra increíble madre de alquiler y a todos los que nos han ayudado a lo largo del camino. Te queremos hasta la luna y de vuelta...", ha escrito Collins en Instagram.

Charlie McDowell no ha sido ajeno a las críticas y ha respondido en Instagram a sus detractores. "Con respecto a los mensajes poco amables sobre la madre de alquiler y nuestro camino para tener un bebé, está bien no ser un experto en madres de alquiler", ha escrito. "Está bien no saber por qué alguien podría necesitar un sustituto para tener un hijo. Está bien no saber las motivaciones de un sustituto, independientemente de lo que asumas. Y está bien pasar menos tiempo lanzando palabras de odio al mundo, especialmente en lo que se refiere a una hermosa niña que ha traído mucho amor a la vida de la gente. Eso es todo por ahora porque acaba de cagar y necesito cambiarle el pañal", ha finalizado con ironía.

Y es que, son muchos los famosos que han recurrido al vientre de alquiler en los últimos años. Paris Hilton y Carter Reum, Elon Musk y Grimes o Kanye West y Kim Kardashian son algunos de ellos. También en España, personalidades como Miguel Bosé o Ricky Martín han sido padres de la misma forma, además del polémico caso de Ana Obregón.