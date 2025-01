La emotiva carta de Ana Obregón, conmovida por las acusaciones a Anabel Pantoja: "Muchos padres..."

Delicados momentos para Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, después de que este jueves haya trascendido que la Justicia canaria ha abierto una investigación contra ellos por un presunto delito de maltrato infantil por las lesiones que presentaba su hija Alma cuando fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 11 de enero.

Su felicidad por tener a su bebé en casa, que recibió el alta este lunes 27 enero tras una recuperación que sus propios padres definieron de "milagrosa", se ha visto enturbiada por la filtración de una información que ellos creían que no vería la luz pública y de la que la influencer, destrozada, se ha defendido a través de sus redes sociales.

"Lo único que hemos hecho es amar, cuidar y salvar todo lo que tiene que ver con Alma. A pesar de hacer las cosas bien se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, cosa que no me preocupa, me duele en el alma porque se nos está acusando de algo que no hemos hecho" aseguraba sin poder contener las lágrimas en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Este vídeo ha calado en muchas personalidades, entre las que está Ana Obregón, una de las primeras en salir a defender a Anabel Pantoja y David Rodríguez. "Querida Anabel, después de lo que habéis pasado, que como madre entiendo perfectamente, te pido por favor que todo esto no te afecte lo más mínimo. Que estés en casa feliz y dando gracias a Dios de poder tener a tu hija contigo y con su padre", ha escrito en Instagram. "Muchos padres que tenemos a nuestros hijos en el cielo daríamos la vida por estar en vuestra situación así que no hagas ni caso, ni a los comentarios, ni a las injusticias.. ¡Sé feliz, por favor!", ha finalizado.