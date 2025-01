Claudia Bavel habla por primera vez de su relación con Iker Casillas: "Me ha impactado..."

Iker Casillas vuelve a estar en boca de todos tras protagonizar la portada de la revista 'Diez Minutos' en unas fotografías abandonando un hotel de Barcelona con la modelo e influencer Claudia Bavel tras pasar la noche juntos después de asistir a un evento vinícola en la ciudad condal.

Un reportaje que no ha gustado al futbolista y que se ha dejado ver ante las cámaras de lo más molesto por volver a ser protagoniza de la prensa del corazón con una mujer... y dejaba entrever que las imágenes -según él- no reflejan nada. Ahora, Claudia Bavel ha desmentido algo de lo que se le ha acusado en las últimas horas, que ella misma hubiese filtrado la información de su quedada con Iker: "Eso es imposible porque si diera un chivatazo con cada persona con la que estoy... estaba cada semana en las revistas".

"No necesito un hombre"

En este contexto, Claudia ha confesado que "ya tengo mi vida, yo ya tengo mis seguidores, yo tengo mi empresa" y "no necesito de ningún hombre ni nadie como para llegar a otras cosas". Como lleva diez años en redes sociales "dedicándome al contenido para adultos" por lo que "las críticas o lo que digan de mí me da bastante igual". Es por eso por lo que no va a desmentir nada porque "yo soy la que duerme tranquila y me da igual lo que piensen de mí, si he llamado o no he llamado".

Claudia Bavel ha hablado también en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde se ha mostrado sorprendida por cómo se ha desvelado esta historia. "Me ha impactado porque no me esperaba que un restaurante de mi pueblo fuera a contar algo así. Estábamos solteros, hemos quedado, nos lo hemos pasado bien", ha asegurado. "Nos llevamos muy bien, o sea, yo esta mañana le he pasado la noticia y le he dicho 'tío, ¿esto qué es?' y me ha dicho 'bueno, pasa del tema, ¿cómo estás?' y ya hemos cambiado de tema", ha añadido.

"La 'influencer' también ha aprovechado su aparición en este programa para explicar como se conocieron. "Él empezó a darme me gusta. Me escribió un día. Empezamos a hablar y estuvimos muchísimos meses hablando hasta que coincidió que él tenía que venir a mi pueblo por un torneo de fútbol", ha finalizado.