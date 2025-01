Los 'Ferragnez', un matrimonio de cartón: de la doble vida de Fedez al comunicado demoledor de Chiara Ferragni

Dice el dicho que no es oro todo lo que reluce, y qué mejor ejemplo que la vida según qué personajes famosos para demostrarlo. Detrás de una rutina de ensueño, donde las líneas entre el trabajo y los hobbys se desdibujan hasta límites impensables, se esconden crisis emocionales e interpersonales, que afectan tanto a los implicados como a su entorno más cercano.

Tras la relación idílica del cantante Fedez (35) y la 'influencer', modelo y emprendedora Chiara Ferragni (37), que conformaban uno de los matrimonios más conocidos (si no el que más) en toda Italia, había un sinfín de trapos sucios que ahora el periodista Fabrizio Corona se está encargando de sacar a la luz a través de 'Falsissimo, programa disponible en su canal de YouTube. Infidelidades, llamadas a los pies del altar, intentos de suicidio, enfermedades y adicciones componen una de las historias de (des)amor más truculentas de los últimos tiempos en la prensa internacional del corazón.

'Ferragnez', el matrimonio que pudo morir en el altar

Acostumbrados a los terremotos mediáticos, los 'Ferragnez' nunca imaginaron en qué desembocarían los primeros detalles que el paparazzi Fabrizio Corona desveló acerca de su controvertido divorcio, del cual pronto se cumplirá un año. Fotógrafo de celebridades de distintos ámbitos, Corona se encargó de poner todo patas arriba en el momento en que reveló que su amigo íntimo Federico Leonardo Lucia, nombre de nacimiento de Fedez, mantuvo una doble vida durante años.

No fueron pocos los detalles de su relato, pues el periodista llegó a confesar que, en 2018, el artista habría llamado a su amante de toda la vida, la empresaria milanesa Angelica Montini, cinco minutos antes de subir al altar para darle el 'sí, quiero' a Ferragni. "Te amo; si me dices que lo deje todo, lo dejaré todo" habrían sido las palabras del rapero de Milán. Al otro lado de la línea telefónica, Montini correspondía su amor, aunque pedía mantenerse al margen del matrimonio que terminaría proclamándose ese mismo día.

Intento de suicidio de Fedez

Esta información, sin duda alguna el gran titular de las filtraciones de Corona, fue parte de una confesión del propio Fedez al periodista durante un intento de suicidio el pasado mes de diciembre. Atrás habían quedado (o, por lo menos, eso parecía) su enfermedad, un cáncer de páncreas, o los reproches de su ahora exmujer por no haberle prestado apoyo durante el 'Pandoro Gate' que tanto dañó la imagen de la 'influencer' durante las Navidades de 2023 –recriminaciones que, por cierto, podrían haber sido la chispa que dinamitó la relación–.

Todo se remonta a finales del año pasado, cuando, tras ser seleccionado para formar parte de la lista de participantes del próximo festival de Sanremo, Fedez volvió a quebrarse a pocos instantes de subirse al escenario ante las cámaras de Rai Uno, canal principal de la televisión pública italiana. ¿El motivo? Días antes, Montini lo había llamado para poner punto y final a su aventura amorosa. "Ese día, empiezo a hacerme amigo de esta chica [Angelica Montini] y trato de hacer un poco de mediador", explicó el periodista, que también ha hecho públicas las grabaciones de esta llamada. En un arrebato de locura, Fedez llamó a Corona para hacerle saber que había ingerido un bote de fármacos sedantes y dejarle un mensaje para sus hijos, Leone y Vittoria. Si bien el 'cóctel' no terminó con la vida del cantante, este terminó por subirse al palco visiblemente confuso en una intervención que dio mucho que hablar entre la audiencia.

Comunicado de Chiara Ferragni

A raíz de las filtraciones de Corona, cuyo vídeo acumula más de tres millones de visualizaciones en pocos días, Chiara Ferragni ha decidido pronunciarse con un comunicado emitido a través de su cuenta de Instagram: "He optado por el silencio en los últimos meses para intentar protegerme a mí y a mi familia en dos cuestiones que me han afectado profundamente; por un lado, la cuestión laboral y por otro el privado, sobre el que ya no puedo permanecer callada", comienza justificando.

Si bien Ferragni reconoce que desconocía algunas de las infidelidades de su exmarido, la 'influencer' lo acusa de haberla dejado "de un día para otro" y revela que fue el mismo Fedez quien le confesó su 'affaire' con Montini: "No dije nada públicamente, ni siquiera cuando, unos días antes de la Navidad de 2024, Federico me llamó y confesó por primera vez el romance con esta amante que continuaba desde 2017", cuenta. "He callado sobre muchos temas, pero leí demasiadas tonterías como para seguir haciendo como si no pasara nada: mi relación con Federico era real para mí, nunca he estado en una pareja abierta", concluye.

Las reacciones al comunicado, por supuesto, no se han hecho esperar. Por un lado, Valentina Ferragni, hermana de Chiara, ha compartido la promesa de mantenerse siempre a su lado para protegerla. Asimismo, la comunidad de fans de la 'influencer' también han compartido un sinfín de muestras de aprecio y solidaridad, mientras que Corona, en cambio, ha optado por arremeter contra Ferragni, acusándola de "manipular" el relato para desviar la atención de su juicio por estafa y de pintarse a sí misma como la "víctima perfecta".