Los hijos de Shakira y Piqué siguen los pasos de su madre: salto musical en Miami

Parece ser que los hijos de Shakira y Piqué han salido más músicos que futbolistas. Tal y como ha confirmado la cantante en distintas entrevistas, los niños tienen una gran pasión por los instrumentos y las melodías, que poco a poco van descubriendo y trabajando.

Hace un año que los pequeños demostraron su talento junto a su madre con la canción 'Acróstico', que forma parte del último álbum de Shakira; sin embargo, esta vez lo han hecho solos.

Una escuela para jóvenes talentos

Milan y Sasha, de 12 y 10 años, forman parte de una escuela de música en Miami, en la que se les anima a explotar sus capacidades y donde, recientemente, han recibido la oportunidad de grabar un par de canciones de manera profesional. Su madre ha anunciado orgullosa este salto al mundo de la música a través de sus redes sociales: "Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha".

Historia de Shakira / Instagram

El proyecto cuenta con dos canciones: 'The One', en la que el mayor toca la batería, demostrando su gran pasión y talento, y el segundo pone la voz, y 'All for you' en la que Milan se atreve a dejar a un lado las baquetas y exhibir su voz junto a otros jóvenes talentos.

Estos dos temas han dejado entrever el talento que tanto Milan como Sasha han heredado de su madre y que, si así lo desean, podrán explotar para tratar de hacerse un hueco en la industria musical, siguiendo los pasos de Shakira.