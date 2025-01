Las primeras palabras de Merchi, madre de Anabel Pantoja, revelan lo vivido estos días: "Hoy con algo más de fuerza..."

Tras 18 largos días de angustia e incertidumbre, la pequeña Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ha recibido el alta hospitalaria, devolviendo la alegría y el optimismo a toda la familia. La noticia ha sido recibida con especial emoción por Merchi, la madre de Anabel, quien ha estado al pie del cañón durante todo este tiempo, ofreciendo apoyo incondicional a su hija y velando por la salud de su nieta. Ahora, con la pequeña Alma en casa, Merchi comparte un emotivo mensaje en redes sociales, revelando algunos detalles de la dura batalla que han librado en el hospital y agradeciendo el apoyo recibido.

El papel fundamental de Merchi durante la hospitalización

Merchi viajó a Canarias antes del nacimiento de Alma para apoyar a su hija en las primeras semanas de maternidad. Sin embargo, los planes se vieron truncados cuando la pequeña tuvo que ser ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Desde ese momento, Merchi no se separó de Anabel, convirtiéndose en un pilar fundamental para ella. Fue la primera en llegar al hospital y la última en irse, pasando incontables horas junto a su hija y su nieta, ofreciendo consuelo, apoyo y esperanza en los momentos más difíciles.

Una abuela coraje: consuelo, gestión y comunicación

Más allá de su labor como abuela y madre, Merchi asumió un papel clave en la gestión de la situación en el hospital. Era la encargada de recibir y despedir a las visitas, así como de mantener el contacto con los amigos de Anabel y David, informándoles sobre la evolución de Alma y agradeciendo su preocupación. Su presencia fue un bálsamo para todos, una fuente de fortaleza en medio de la tempestad. Merchi se convirtió en la voz y el corazón de la familia durante estas semanas de angustia.

"Hoy con algo más de fuerza": el mensaje de Merchi en redes

Una vez en casa, Merchi ha compartido un mensaje en sus redes sociales que refleja el alivio y la emoción que embarga a toda la familia. "Hoy con algo más de fuerza", comienza su texto, agradeciendo el apoyo recibido durante estos difíciles días. "He leído todos los mensajes porque han sido muchas horas de hospital y nos daban ánimos para salir adelante en esta maldita batalla", confiesa. Sus palabras transmiten la dureza de la situación, pero también la esperanza y la gratitud por el apoyo recibido.

Gratitud por el apoyo y la oración

Merchi no ha dudado en expresar su agradecimiento a todos aquellos que han estado pendientes de la salud de Alma y de su familia. "Gracias por vuestra ayuda, no tengo palabras", confiesa emocionada. También ha querido hacer un llamamiento a la oración, pidiendo que se siga rezando por su nieta: "Desde aquí quiero agradecer todos los mensajes que me habéis enviado. Millones de gracias por vuestras plegarias y toda la ayuda, no tengo palabras. Seguid rezando por mi Alma".

El reencuentro en casa: un café con las "princesas"

La vuelta a casa ha sido un momento de profunda alegría para toda la familia. Anabel Pantoja ha compartido una imagen de un desayuno en la terraza de su casa en Arguineguín, donde se la ve acompañada de su hija y recuperando la normalidad. "Ni un millón de euros...", escribía la influencer, expresando la paz que sentía en esos momentos. Merchi, minutos después, compartía la misma imagen, añadiendo: "Por fin tomando mi café en casita y con mis princesas", mostrando la emoción de estar de nuevo todos juntos.

David Rodríguez rompe su silencio y expresa su felicidad

El padre de Alma, David Rodríguez, también ha roto su silencio tras la hospitalización de su hija. A las puertas de su casa, el fisioterapeuta ha expresado ante las cámaras del programa "Vamos a ver": "Estamos superbien y felices de estar de nuevo en casa, algo que no veíamos y con lo que habíamos estado soñando durante estos 18 días". Sus palabras reflejan el anhelo de volver a la normalidad y el profundo alivio que sienten al tener a su hija de nuevo en casa.

Tras la angustiosa experiencia vivida en el hospital, la familia Pantoja-Rodríguez inicia un nuevo capítulo lleno de esperanza y gratitud. El apoyo incondicional de Merchi, la fuerza de Anabel y la alegría de David han sido fundamentales para superar estos difíciles momentos. Ahora, con Alma en casa y recuperándose, la familia puede disfrutar de la tranquilidad y el cariño de su hogar, dejando atrás los días de incertidumbre y sufrimiento. La batalla ha sido dura, pero la victoria sabe mejor.