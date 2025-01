El polémico (e icónico) look de Inés Hernand para el Benidorm Fest: chaqueta bomber patriota y pulsera telemática

Esta noche se celebra la primera semifinal del Benidorm Fest 2025 y una de las presentadoras de la gala, Inés Hernand, ya ha desatado la polémica en redes sociales con un look muy original que ha utilizado en la rueda de prensa previa a la gala: una chaqueta estilo bomber patriota con la bandera de España diseñada por el diseñador de moda Keperezaxiko y un bolso tobillero con forma de pulsera telemática de Evade House.

"Es un look como se puede observar patriota, nacional, de mi bandera porque también es nuestra", ha explicado en un vídeo mostrando su 'outfit' planeado al milímetro. "Voy que me he levantado hace cinco minutos y vengo directamente en camisón (debajo de la chaqueta)", explica y, con su humor característico señala su bolso en forma de pulsera telemática: "Estoy de permiso de arresto domiciliario. Quiere decir que me han sacado de la cárcel, de la corrección, para poderme divertir un poquito hoy en el Benidorm Fest y en las siguientes galas".

"No tengo miedo al éxito", asegura mostrando su trenza adornada con varias banderas pequeñas de España. "¿Qué es esto? Detalles, vanguardia, cubismo. Por España guapi, déjame bien guapi, déjame coqueta, en una coneta", continúa haciendo referencia a la canción de Samanta Hudson 'Por España'.

¡Menudo servicio de look, @InesRisotas!



💥 La presentadora nos explica el outfit que ha llevado en la rueda de prensa de esta mañana 💥#BenidormFest #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/O6n5gOA69P — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) January 28, 2025

Rueda de prensa

La presentadora se ha mostrado muy agradecida por volver a las galas del festival: "Es mi cuarto año y me parece un proyecto fantástico. Habéis hecho un trabajo espectacular desde RTVE. Abrazo esta oportunidad". Hernand reconoce que le ha sorprendido gratamente la química entre las tres (con Paula Vázquez y Ruth Lorenzo): "Tengo unas compañeras fantásticas, nos estamos apoyando un montón. Nos complementamos entre las tres. Nosotras estamos muy divertida y la gente se va a divertir".

Inés Hernand ha añadido que “si algo tiene que tener Benidorm Fest es marca España” y que viene “a conquistar al público internacional”. “Hacemos un programa de entretenimiento poniendo en valor el talento emergente de los artistas de este país”, ha afirmado.

Inés Hernand, en una rueda de prensa antes de la primera semifinal del Benidorm Fest 2025 / RTVE

Semifinal este martes

La primera semifinal del Benidorm Fest 2025 se emite a las 22:50 horas por La 1, RNE y RTVE Play y también se podrá seguir en directo en este enlace de EL PERIÓDCIO. Además, a partir de las 20:30 horas, la plataforma de streaming gratuita de RTVE ofrecerá el previo a la gala en el programa 'Benidorm Calling' con Masi Rodríguez y Jordi Cruz. Ya conocemos las artistas invitadas a actuar en esta primera gala: la banda Ginebras y Edurne, que cumple 10 años de su participación en Eurovisión con ‘Amanecer’.