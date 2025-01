El psiquiatra forense Joaquín Campos analiza a Daniel Sancho: "No lo tengo tan claro"

Daniel Sancho cumple cadena perpetua en Tailandia tras ser condenado en primera instancia por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en el país asiático, pero el juez señaló en la sentencia que la confesión inicial del acusado ante la Policía sirvió de atenuante para rebajar la condena.

Si bien Sancho confesó inicialmente ante la Policía, la defensa argumentó en el juicio que hubo supuestas irregularidades en su confesión y que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea entre ambos. Y ahora, el psiquiatra forense Joaquín Campos, autor del libro 'Muerte en Tailandia: la verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta', ha explicado el caso y ha analizado al presunto asesino.

"Las condiciones han cambiado. Ahora está en una cárcel de máxima seguridad, donde es difícil recibir algún tipo de trato de favor. Es una celda compartida con 35 personas, cuando el espacio es para 18", ha explicado en Mundo Deportivo. Además, ha denunciado el "blanqueamiento de un asesino descuartizador por parte de los medios televisivos, incluso después de la sentencia".

"Habilidad con los cuchillos más que probada"

"Daniel Sancho no cumple el perfil del típico delincuente, no sé como se va a adaptar", ha confesado. Ante las dudas por la rapidez del presunto asesino, Joaquín Campos ve viables los tiempos. "¿Se puede realizar un descuartizamiento de una persona en tres horas? Por supuesto, incluso en menos tiempo. Además, no nos olvidemos que esta persona es un profesional de la cocina, con lo cual su habilidad con los cuchillos y para cortar determinados elementos está más que probada", ha detallado en 'laSexta Xplica'.

"Yo quiero que no se me escape una cosa que me parece muy importante. Estamos dando por sentado que este sujeto ha matado en su cabal juicio a esta persona", ha admitido. "Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que es absolutamente necesario hacer un informe psiquiátrico y psicológico forense muy detallado, y eso no se puede hacer en ocho días. Por tanto, no se lo han podido hacer", ha explicado.