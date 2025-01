El giro radical de este mítico personaje de 'Callejeros': la etapa política de 'El Tomate'

Alberto Fernández, quien fue conocido en su época por ser 'El Tomate' de 'Callejeros' y protagonizar míticas frases bajo los efectos del alcohol como "he venido siempre con ciento y pico de venas en alcohol", ha sorprendido a todos al confesar que ahora es concejal del Ayuntamiento de Mutxamel, en Alicante.

En su aparición en el programa, dejó algunos momentos que han quedado para la historia, como 'La pistola se saca para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguela", "Me he bebido cinco botellas de White Label" o "Espero que no seáis secretas". En aquel momento, 'Callejeros' se ubicaba cerca de controles de alcoholemia y entrevistaba a los conductores, que protagonizaban escenas para el recuerdo.

Sorprende descubrir que uno de sus personajes más míticos ha dado un giro radical en su vida y se ha convertido en concejal de un municipio de Alicante. Lejos de querer despojarse de aquellos años analizó estos episodios en 'Alguna pregunta més'.

"No lo hice tan mal"

Este pasado no le ha afectado en su nueva etapa política. "Me han beneficiado más de lo que me han perjudicado. Yo no he hecho daño a nadie, al contrario. Hago felicitaciones para cumpleaños y bodas con mis frases", ha reconocido.

"Para ser la primera vez que salí en la tele, no lo hice tan mal. Se me saltan hasta las lágrimas al verlo", ha explicado en TV3. "¿Qué esperas a la salida de una discoteca a esas horas?", ha justificado 'El Tomate'.

Lejos de arrepentirse de aquellas intervenciones, reconoce que sigue siendo el mismo. "España me quiere. Nos hemos hecho mayores, pero una persona no termina de cambiar del todo. Lo que te gusta, te gusta. La vida es una fiesta y el que no salga de fiesta es un parguela", ha finalizado con un toque de humor.