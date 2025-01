Leire Martínez sentencia el último gesto de La Oreja de Van Gogh: "A veces hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos..."

Desde la salida de Leire Martínez de La oreja de Van Gogh, tanto ella como Amaia Montero, exintegrante del grupo, han estado en el foco de los medios.

Cada una ha estado centrándose en sus proyectos individuales: Martínez participará este viernes día 24 en un concierto benéfico para los afectados de la dana en Valencia junto a otros grandes artistas españoles, como Rozalén o Nil Moliner, mientras que Montero anunció el pasado 30 de diciembre que este año volvía a la música.

Fuertes rumores

Con la marcha de Leire, el público se preguntaba quién sustituiría a la vocalista del grupo, y distintos rumores empezaron a surgir sobre la posibilidad de que Amaia Montero hiciera su gran retorno a La oreja de Van Gogh.

Ante estas suposiciones, la cantante de Irún no ha hecho declaraciones, pero ha optado por alimentar esos rumores. El pasado día 15, Montero publicaba en sus redes sociales una fotografía junto a los integrantes del grupo de pop rock, recreando una icónica escena de la película 'Reservoir dogs', que volvió a reiniciar todo tipo de teorías.

La reacción de Leire Martínez

Martínez ha acudido este jueves día 23 a la presentación de los premios de Cadena Dial, donde se le ha preguntado sobre el posible retorno de Montero, ante lo que Martínez no ha querido entrar en gran detalle: "Hay guerras en las que no voy a entrar, porque a veces hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos... todos. Tampoco me voy a meter en algo que desconozco los motivos, desconozco lo que hay detrás, y entonces, tampoco le voy a dar una importancia que no la tiene".

Aparte, la artista se ha sincerado sobre si le molestaría el retorno de la irundarra: "Pues podría ser, honestamente... ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me va a revolver? Pues seguramente sí. Al final son sus decisiones, y si ellos consideran que es lo mejor, pues así será", ha declarado la cantante, que ha preferido no entrar mucho en el debate.

A pesar de todo, no está confirmado ninguno de los siguientes movimientos de La oreja de Van Gogh respecto a su vocalista.