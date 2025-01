Kiko Rivera reaparece públicamente y rompe su silencio sobre el ingreso de la hija de Anabel Pantoja

Este jueves 23 de enero la hija de Anabel Pantoja, Alma, ha cumplido dos meses de vida y, confirmando su mejoría en un día tan especial, la pequeña ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos y ya se encuentra en planta después de dos semanas ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Y, coincidiendo con esta gran noticia que ha llenado de optimismo y tranquilidad tanto a la sobrina de Isabel Pantoja y a su pareja, David Rodríguez, como a todo su entorno, Kiko Rivera ha reaparecido públicamente en la entrega de los galardones organizados por el popular influencer enmascarado Ceciarmy.

Acompañado por su mujer Irene Rosales -y luciendo sendos total looks black a juego-, el Dj ha roto su silencio ante las cámaras, y a pesar de su discreción en lo que al estado de la pequeña se refiere sí se ha pronunciado sobre el ingreso de Alma, la fuerza que está demostrando Anabel, y su apoyo incondicional a su prima en este trance tan duro.

"Todo bien, todo bien, muchas gracias, muchas gracias" ha comentado, agradeciendo las palabras de los reporteros ante la mejoría que ha experimentado la niña en los últimos días. "Sí la verdad es que..." ha añadido cuando le hemos comentado que su sobrina es "una campeona sin lugar a dudas", reconociendo que no está siendo un momento fácil: "Es una cosa complicada".

Como ha destacado con un "totalmente, totalmente", Anabel ha sido muy valiente al enviar un comunicado para informar sobre el estado de su hija, en el que confesando que su vida "se paró" cuando su bebé ingresó de urgencia en el hospital y que su "mayor deseo" es que este "mal sueño" pase pronto y poder regresar a casa con la niña.

"La verdad es que hay que estar ahí con ella, simplemente" ha asegurado Kiko, confesando que no le costó "en absoluto" aparcar sus rencillas familiares para viajar a Canarias y arropar a su prima en este delicado momento.

Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre su reencuentro con su hermana Isa Pi en el hospital -según testigos presenciales se habrían dado un emotivo abrazo-, ni sobre la negativa de Isabel Pantoja a coincidir con ellos en este trance en el que lo único importante son Anabel y su pequeña Alma, evitando así un momento cargado de tensión.

Una serie para Kiko

En una noche de premios dedicada a los creadores de contenido, Kiko ha reconocido que él es Dj, confesando que aunque no es "ningún experto en redes sociales, hay que estar pendiente de ellas y vamos aprendiendo poquito a poquito" con la ayuda de Irene. "Yo no me considero influencer, es complicado. Hay tanta gente hoy en día y hay gente tan buenísima que es muy difícil. Pero yo los admiro a todos, ¿eh? Es un trabajazo súper complicado" afirma.

Ahora que las docuseries están tan de moda, ¿seguiría los pasos de otras celebrities como Las Pombo, Tamara Falcó o Georgina Rodríguez y protagonizaría una serie sobre su vida? El hijo de Isabel Pantoja lo tiene claro: "No estaría mal, digo yo, ¿tú la verías? Bueno, podríamos mirarlo, a ver qué tal, a ver si sale algo".

Y, entre risas, ha asegurado que se interpretaría a sí mismo en lugar de dejar el reto en las manos de un actor profesional. "Yo mismo. Me pongo ahí el pelito a tazón y mi pequeño del alma a tope. Para que se lo lleve otro..." ha bromeado.