Última hora de la hija de Anabel Pantoja, hoy en directo: Alma sale de la uci y vídeo en Instagram

Belén Esteban habla de su amiga

Este jueves, Belén Esteban explico en 'Ni que fueramos shhh' que Anabel Pantoja ya piensa en qué cosas hacer cuando Alma sea mayor. 'Ella tiene todo preparado para que, cuando su niña sea mayor, vea todo. Me emociono, porque para mí el vídeo es... cuando lo he visto he llorado'