Analizamos todas las indirectas de Aitana a Sebastián Yatra en 'Segundo intento'

Aitana inicia una nueva era musical, y lo hace con su nueva canción 'Segundo intento'. Hace unos días, la cantante informaba de que el tema saldría este viernes día 24, y cuando faltaban menos de 48 horas para el gran momento, la barcelonesa mostraba un avance en sus redes sociales.

En el vídeo publicado en Tiktok, se ve a Aitana en la nieve cantando y bailando su canción, una escenografía que recuerda a cuando la cantante hizo la publicidad de su tema 'Akureyri' con Sebastián Yatra, la que entonces era su pareja.

El entorno y la letra

En el avance de 'Segundo intento', Aitana lleva un conjunto de esquí para pasear y jugar con la nieve al ritmo de su canción, acciones que recuerdan al vídeo que hizo junto a Yatra.

Aparte, la letra de la canción también podría estarse refiriendo al cantante colombiano: "No fue que lo hicieras, fue cómo lo hiciste. No fue que te fueras, fue cómo te fuiste. Pero aún me duele porque te creí. Tanto prometiste en el segundo intento, y te despediste en tan poco tiempo. Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí", escribe la de Barcelona.

Estas coincidencias llevan a pensar que el tema podría estar haciendo referencia al final de su relación junto a Yatra. Sin embargo, también podrían quedarse en solo eso, en coincidencias, y que Aitana estuviese tratando otra parte menos conocida de su vida.