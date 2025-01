El siguiente paso de Gabriela Guillén contra Bertín Osborne: 'Esto de tomarme el pelo es algo que no admito'

Decepción y cansancio. Lejos de la felicidad o la euforia esperada después de su victoria frente a Bertín Osborne en el juicio por la demanda de paternidad de su hijo que se ha celebrado este miércoles en los juzgados de Alcalá de Guadaira, Sevilla, Gabriela Guillén ha regresado a Madrid seria y cabizbaja, sin ocultar su enfado porque el cantante ni siquiera se haya presentado a su cita en los tribunales después de ignorar sus intentos de solucionar el tema de la paternidad de su pequeño de forma amistosa y privada. "No me esperaba nada" ha confesado en la estación del AVE antes de emprender el viaje de vuelta a casa con su bebé.

"Se ha hecho justicia, está todo solucionado" aseguraba la esteticien tras el juicio, confirmando así que, tras asumir públicamente la paternidad del pequeño el pasado junio a través de un comunicado, ya es oficial y con sentencia judicial de por medio que Bertín es el padre de su hijo.

Solicitará la pensión de manutención

El siguiente paso, una vez tenga la resolución de la demanda de filiación, será solicitar una pensión de manutención para el menor, puesto que la única que se ha hecho cargo de sus gastos desde su nacimiento hace ya 13 meses ha sido Gabriela. "Me gustaría no tener que llegar a poner otra demanda para el acuerdo de manutención pero eso que lo hablen los abogados y decidan. Yo siempre intento simplificar todo y que sea de mutuo acuerdo, pero si no es posible pues se hará como se tenga que hacer. Esto de tomarme el pelo es algo que no admito. Sabe que mi punto débil es mi hijo y por eso quiero hacer las cosas por las buenas, pero defenderé a mi hijo por encima de todos" ha confesado en conversación con Beatriz Cortázar en 'Informalia'.

La cantidad económica que Bertín tendrá que pasar a la modelo se fijará en función de su capacidad económica -teniendo además en cuenta la manutención que pasa a Fabiola Martínez por los dos hijos que tienen en común, todavía menores, puesto que todos los hijos son iguales ante la Ley- y podría tener carácter retroactivo, lo que implicaría que el artista tendría que abonar la pensión total desde que el nacimiento del pequeño el 31 de diciembre de 2023.

Un asunto sobre el que Gabriela prefiere mantener la prudencia: "Sé lo mismo que tú, prácticamente nada. Que se resuelva esto y ya es un punto ganado, ¿vale?". "Estoy cansada, se ha hecho lo que se tenía que hacer. He dicho todo y quiero ir a casa a descansar" ha zanjado, sin aclarar si sus abogados se van a poner en contacto con los del cantante para llegar a un acuerdo por la manutención de su hijo.