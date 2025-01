Iker Casillas, impasible a las declaraciones de María José Suárez sobre su relación tras su última 'cita'

A pocas semanas de cumplir 50 espectaculares años, María José Suárez ha concedido una exclusiva a la revisya 'Diez minutos' haciendo balance de su vida y sincerándose sobre los amores que más la han marcado. "He tenido parejas con las que he sufrido cuando lo hemos dejado porque pensaba que era para toda la vida. Por ejemplo, con Feliciano López. Los dos estábamos muy enganchados, pero también me fue infiel. No concibo una relación con infidelidades, yo nunca lo he sido. Durante cinco años sabíamos que las cosas no iban bien, pero no sabíamos poner punto y final a la relación. Fue la peor ruptura" confiesa.

También habla de Álvaro Muñoz Escassi, el único de sus ex con el que no tiene buena relación aunque asegura que si se encontrase con él le saludaría, y de Iker Casillas, con el que ha protagonizado varios encuentros en las últimas semanas desatando los rumores de romance. Sin embargo, a pesar de que sus citas son cada vez más habituales y ya no se esconden, la modelo ha dejado claro que lo único que les une es una amistad, insistiendo en que "no tengo que opinar sobre lo que hago en mi vida privada. Quedo con amigos. Ya expliqué que nos van a ver muchas más veces porque Iker está solero, yo estoy soltera, salimos por Madrid y no hay nada".

Unas declaraciones a las que el ex de Sara Carbonero ha reaccionado con total indiferencia en su reaparición en Fitur, donde ha apadrinado el stand de República Dominicana junto a Mario Casas, que, coincidencias de la vida es hermano de Sheila Casas, la nueva novia de Escassi.

Sin esforzarse en disimular su poca simpatía por las cámaras, Iker ha hecho oídos sordos a las preguntas sobre María José y ha dejado en el aire si pronto les veremos de nuevo juntos, evitando aclarar cómo es su relación.