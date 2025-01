Gabriela Guillén llega a Sevilla para su juicio contra Bertín Osborne: "Es una lástima llegar a esto"

Este miércoles 22 de enero se celebra, en los juzgados de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, el juicio entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén por la paternidad de su hijo, de un año. A pesar de que el pasado junio el presentador reconoció que era el padre del menor a través de un comunicado, la demanda de paternidad que interpuso la esteticien meses antes ha seguido su curso legal.

Por tanto, tras su cara a cara en los tribunales, será el juez quien determine que el cantante es el progenitor del niño, fijando lo relativo a su guardia y custodia, el régimen de visitas, y la cantidad económica en concepto de manutención que pasará a partir de ahora -y puede que con carácter retroacrtivo- el artista a su expareja.

"Esperaba que no llegara este día, yo no tendría que estar aquí, pero bueno..." ha reconocido Gabriela a su llegada a Sevilla en solitario en AVE una hora antes del juicio. Sobre su reencuentro con Bertín después de tanto tiempo sin verse, la paraguaya asegura que está "tranquila", aunque ha preferido no dar ningún detalle sobre qué espera de este día.

"No tengo ni idea, ya me dictará el juez o quien tenga que decir las cosas, es una lástima llegar a esto" ha expresado en forma de reproche al presentador, sobre el que ha guardado silencio, dejando en el aire si tiene contacto por él o si cree que esto servirá para que conozca por fin a su hijo.