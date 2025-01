Bárbara Rey sentencia los comentarios de Ágatha Ruiz de la Prada: "Si tú estás viviendo así, no estás viviendo como una gitana, estás viviendo como una..."

Ágatha Ruiz de la Prada fue la invitada especial del programa 'Fiesta' de Telecinco. En aquella ocasión, la diseñadora acudió para hablar de su situación personal y de cómo esta sobrellevando su mudanza. La diseñadora está a la espera de vender su piso en Madrid y mientras, se ha instalado en su anterior vivienda.

Un comentario desafortunado

Mientras De la Prada hablaba de la situación con Emma García, presentadora del programa, utilizó una expresión desafortunada que generó revuelo entre algunas de las personalidades del país: "Estoy viviendo como una gitana, porque no tengo ni cocina ni luces ni lavabo ni sofás...", alegaba la diseñadora.

Ante este comentario, muchos famosos, algunos de ellos con vínculos gitanos, han salido a criticar las palabras de la invitada. Lolita Flores mostró su indignación a través de sus redes sociales, tachando a la diseñadora de racista: "Basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no puede vivir como tú porque no tiene trabajo, gitanos o payos, la verdad te consideraba una mujer íntegra, veo que no".

También famosos como Bibiana Fernándezy Paco León han querido afear esas opiniones, calificando de muy ofensivo el comentario.

La reacción de Bárbara Rey

A las distintas personalidades que han denunciado el comentario de Ágatha Ruiz de la Prada se ha unido Bárbara Rey. La exvedette ha comentado que las palabras de Ruiz de la Prada no describen el estilo de vida de sus amistades gitanas, sino de una persona que no cuida mucho de ella misma: "Mis amigas gitanas tienen cocina, lavabo, sofá y son muy limpias, si tú estás viviendo así, no estás viviendo como una gitana, estás viviendo como una que no se lava, que no se ducha, que no cocina. O sea, un poco guarrilla, más bien, no como una gitana".