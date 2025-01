El ataque de ansiedad de Ágatha Ruiz de la Prada y nueva polémica de Ana Obregón

Un miércoles más, las Mamarazzis hacen un repaso a la actualidad del mundo del corazón en una semana protagonizada por las polémicas efervescentes y las exclusivas. En su pódcast de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez desmigajan y analizan las últimas novedades sobre las personalidades estrella de la prensa rosa.

En esta media hora cargada de salseos, se revelan detalles exclusivos sobre la boda de la hija de Belén Rueda y la lujosa casa en venta de Pilar Rahola.

Ana Obregón de nuevo en la diana de la polémica

Nuevos escándalos agitaban el mundo de las celebrities españolas, manteniéndonos a la espera de cada nueva revelación. Una de ellas es la polémica entre Ana Obregón y Nia Correia, quienes, al parecer, protagonizaron un desencuentro que terminó con la cantante llorando desconsoladamente.

Nombrando el pecado, pero no el pecador, Nía explicaba en un pódcast su agraria experiencia en las campanadas 2022. Narra que se sintió maltratada por un personaje público que también participaba en el evento. La experiencia fue tan desagradable que dejaría a la cantante fuera del spot, aunque evita desvelar su identidad. Es Roberto Herrera quien explica los detalles y revela su nombre: Ana Obregón. Frente a la polémica, Las Mamarazzis apuntan que no es la primera vez que se le vinculan estas prácticas a la actriz “Hay mucha gente que podría dar testimonios igual que los de Nia”.

Ágatha Ruiz de la Prada sufre un ataque de ansiedad

La diseñadora de moda tampoco escapa del foco de la controversia. Ágatha Ruiz de la Prada se ha visto envuelta en una polémica de la misma repercusión tras unos comentarios racistas. Durante una entrevista, la diseñadora hizo una serie de afirmaciones que provocaron descontento no solo en redes, sino parte del ‘aristeo’ gitano español, generando críticas por la falta de sensibilidad en sus palabras. Lolita Flores respondió de manera fulminante: "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad te consideraba una mujer íntegra, veo que no, que decepción".

Posteriormente, intentó aclarar sus declaraciones, aunque finalmente no pudo atender a la prensa tras desbordarse por un ataque de ansiedad.

Pilar Rahola pone a la venta su casa de Cadaqués

Quien parece que también está ansiosa es Pilar Rahola. En exclusiva, las Mamarazzis explicaban que la periodista y escritora está deseosa de vender su casa en Cadaqués, por el módico precio de 3.700.000 €. La segunda residencia está equipada de 7 habitaciones, 5 lavabos, un total de 575 m² duplicados en dos plantas, jardín y piscina incluida. No falta lujo, aunque sí medios. Laura Fa la destaca como una de las mejores localizaciones del Alt Empordà.

Todos los detalles de la boda de la hija Belén Rueda

Las Mamarazzis han confirmado la fecha de la boda de Belén Écija, hija de la actriz Belén Rueda, con el asesor financiero Jaime Sánchez. La pareja ha decidido organizar una ceremonia íntima, cuidando al máximo los detalles para mantener la privacidad del evento. Las Mamarazzis nos adelantaban de manera exclusiva que la boda se celebrará el 14 de junio en Menorca, y los primeros familiares ya han comenzado a recibir sus invitaciones. Aunque las Mamarazzis no esperan ser incluidas en la lista, se espera que pronto nos adelanten más detalles sobre el evento. Además, será la diseñadora Cristina Valenzuela quien se encargue de crear el vestido de la novia.

Anabel Pantoja habla por primera en redes

Otra semana más, todos los ojos siguen fijos en las últimas horas sobre el estado de salud de Alma, la hija que tienen en común Anabel Pantoja y David Rodríguez tras un duro golpe que paralizaba el mundo del corazón. A pesar de que las causas del ingreso aún se desconocen, Anabel Pantoja ha querido responder a sus seguidores para lanzar un mensaje de esperanza en el que anuncia que las cosas han mejorado levemente.

Además, aprovecha el comunicado colgado en su Instagram para agradecer a todo el personal del Hospital materno-infantil de Gran Canaria su labor y pide respeto y tranquilidad en uno de los momentos más difíciles de su vida. Las Mamarazzis apuntaban a “una carrera de fondo que puede ir para largo” que difícilmente podrá tener la intimidad que se pide, ya que “ha generado mucho interés”.

Juan Carlos y Pep Guardiola acaparan portadas

Esta semana, el rey Juan Carlos sorprendía a todos con un posado para la revista ¡Hola!, en el que aparece acompañado de (casi) todos sus nietos, excepto Leonor y Sofía, con motivo de su 87 cumpleaños. La sesión fotográfica fue organizada por Laurence Debray, amiga francesa del rey y autora de la nueva biografía de Juan Carlos, un proyecto que, por ahora, está estancado y sin fecha de publicación. El posado llega una semana más tarde de lo esperado, confabulan las Mamarazzis, posiblemente con el fin de no eclipsar la semana especial de Leonor.

La familia real se une y hay parejas toman distancia. Uno de ellos es Pep Guardiola, quien ha puesto fin a su matrimonio de más de 30 años con Cristina Serra. Mientras la exclusiva de las Mamarazzis obtenía un carácter internacional, Cristina daba un paso hacia adelante y se sinceraba con la prensa. La propietaria de la boutique Serra Claret declaraba perpleja que “no entendía donde estaba la noticia”. Sorprendida por las dimensiones de la exclusiva, la futura exmujer de Guardiola no ha querido dar ningún tipo de detalle al respecto. Aun así, las Mamarazzis no descartan futuros encuentros entre la pareja fruto de un divorcio amistoso.

