Las redes sociales rescatan el pódcast en el que Nia Correia habla de "una señora muy conocida" que le hizo salir llorando

La grabación del anuncio de las campanadas de 2022 en RTVE sigue generando revuelo a día de hoy. El spot, en el que coincidieron Ana Obregón, Nia Correia y Los Morancos, no fue una experiencia agradable para la ganadora de 'Operación triunfo' 2020.

La entrevista que inició el revuelo

Hace unos meses, Correia participó en el programa de YouTube 'Aquí hay kimichi', en el que fue entrevistada sobre distintos temas. En uno de los momentos, la cantante contó una mala experiencia que vivió grabando un spot.

La 'extriunfita' no da detalles relevantes sobre quién la hizo sentir mal, solo alega que es una personalidad conocida "del mundo del corazón o de la televisión", pero sí que cuenta en detalle los malos tratos que recibió por su parte, hasta el punto de tener que marcharse llorando del set: "Me trató fatal, me trató muy mal y paré de rodar. Me fui llorando, que nunca me había pasado. Si me pasa ahora, en vez de llorar le digo dos palabras e, igualmente, me voy".

También ha contado que, después de este enfrentamiento, dejó a la televisiva sola, ya que asumió que "quería su momento" y por eso no la trató bien, pero que le hubiese gustado decirle que "esa señora necesita ayuda psicológica".

Al final la cantante no formó parte del spot y ha comentado que no fue por voluntad propia y que, tal y como saben sus seguidores, fue porque la televisiva le "hizo la vida imposible".

Más confesiones

A partir de los pocos detalles que dio Nia Correia se asumió que la televisiva con la que había sufrido el enfrentamiento era Ana Obregón, con la que compartió las campanadas de 2022 y, a raíz de estas suposiciones, Roberto Herrera, compañero de la cantante, ha confirmado todo esto.

Por otro lado, una amiga de Correia ha concedido una entrevista en el programa 'Socialité' de Telecinco en el que cuenta los detalles de lo que ella percibió: "Ana Obregón le decía a Nia todo el rato que su frase no era tan complicada, que venga, que acabara ya, que se tenía que ir...".

Trato "denigrante"

Además, la amiga también ha hecho hincapié en las malas formas de Obregón: "Le preguntó delante de mí que si era tonta. Le acusó de retrasar la grabación cuando ella fue la que montó en cólera al ver que Nia iba más mona que ella. Es la primera vez que vi a Nia llorar en el trabajo, fue denigrante cómo la trató".

Todas estas declaraciones encajan con las versiones tanto de Nia como de Roberto Herrera, y se unen a los antecedentes que tenía Ana Obregón, que fue acusada de un trato similar cuando tuvo que grabar un anuncio junto a María Pombo.