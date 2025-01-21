Eixample
La impresionante casa de Marc Giró en el centro de Barcelona: muebles vintage, arte abstracto y un vinilo de E.T
El presentador, que ejerció como editor de la revista 'Marie Claire', tiene buen ojo para la moda y la decoración
Mariona Artigas
Marc Giró estrena esta martes 'Cara al show', el nuevo programa semanal para la noches de La Sexta, en el contará con conocidos colaboradores como Yolanda Ramos, Pepe Colubi o Nacho Duato.
El presentador vive en Barcelona, concretamente en un piso del Eixample de Barcelona, junto a su pareja, Santi Villas. Ambos comparten una bonita vivienda decorada de manera vintage y con distintos toques personales de la pareja.
La decoración
La casa de Marc Giró está decorada con muebles de estilo antiguo, una de las grandes tendencias de este año 2025, y esto se puede ver en los pequeños detalles del inmueble, como en la lámpara escultórica 'Disa' del comedor, con un diseño icónico de 1954 que corre a cargo de la firma Tunds. La mesa redonda de madera, situada en esa misma sala, acompañada con sillas del mismo material con respaldo curvo, también acentúan el ambiente vintage que el presentador trata de conseguir con esta decoración.
El sofá de tres plazas, tapizado en gris, y la mesita de centro rectangular de madera están acompañados por varias lámparas auxiliares; un conjunto que da lugar a un ambiente muy cálido en la zona de descanso, donde también se ubica un revistero de fieltro y una mesa auxiliar de estilo nórdico.
El dormitorio se acerca más a un estilo minimalista e industrial: la pared está decorada con distintas obras de arte abstracto, la cama tiene un cabecero tapizado en tela y estanterías voladoras a modo de mesita de noche. Para aportar un toque especial a la habitación, la pareja tiene un vinilo con forma de E.T., el protagonista de las películas de ciencia ficción con el mismo nombre, que asoma por detrás del cabecero.
Mucho arte
La casa está llena de obras de arte de todo tipo. La pareja adquirió la obra histórica del diseño gráfico Uno, 'la Mela', de Danese Milano, creada por Enzo Mari en 1963, la cual da un toque de color al comedor. En la misma sala encontramos una escultura policromada de la Virgen que también concuerda con el estilo vintage de la casa.
Con una visión general del piso se puede apreciar el tacto y gusto que Marc Giró tiene tanto para la moda como para las tendencias y la decoración, combinándolas para hacer de la vivienda un hogar cálido y agradable.
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