Última hora sobre la hija de Anabel Pantoja, hoy en directo: parte médico y últimas noticias de Alma

Susana Molina, gran amiga de Anabel Pantoja que la acompañó durante los primeros días de ingreso, ya había confirmado esta mañana las novedades sobre la evolución. "Ahora mismo, imagino que, como cualquier padre en una situación así, preocupados", ha expresado. La 'influencer' ha confirmado que "están saliendo buenas noticias". "Tampoco puedo decir mucho más, no me corresponde si ellos no han hablado", ha expresado.