Primeras palabras de Cristina Serra tras su separación de Pep Guardiola

Desde que salió a la luz la ruptura entre Pep Guardiola y Cristina Serra, después de 30 años de matrimonio y tres hijos en común, la pareja ha estado en el punto de mira de la prensa.

Aunque distintos rumores han envuelto la separación, el más probable es que la ruptura se deba a que el entrenador ha alargado su contrato con el Manchester City hasta 2027.

Sin embargo, el proceso de separación se ha llevado con mucha discreción, y ninguno de los integrantes de la pareja ha querido dar declaraciones al respecto hasta ahora.

Vidas separadas

Al parecer, el matrimonio llevaba varios años manteniendo vidas separadas, concretamente desde 2019, cuando Cristina Serra decidió volver a España para centrarse en su firma de moda, Serra Claret.

Sin embargo, a pesar de que ahora se ha hecho pública la ruptura, muchos aseguran que esta separación no es definitiva.

Cristina Serra en Barcelona

Parece ser que la exmujer de Pep Guardiola se ha instalado en la capital catalana y estos días ha estado disfrutando de una jornada de compras tranquila. La prensa le ha podido preguntar sobre la ruptura, a lo que Serra ha respondido que "todo está bien".

Aparte, la catalana no ha querido pronunciarse sobre los motivos de la separación: "No tengo nada que decir y no diré nada", comentaba mientras paseaba por Barcelona, dejando claro que la ruptura había sido premeditada y amigable.