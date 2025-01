Última hora sobre la hija de Anabel Pantoja, hoy en directo: parte médico y últimas noticias de Alma

Carla Barber le envía todo su apoyo a Anabel Pantoja

La vida de Carla Barber siempre ha sido una incógnita difícil de resolver ya que el hermetismo y la discreción siempre han sido grandes aliados en su vida... y son muy pocos los detalles personales que comparte con sus seguidores en redes sociales.

Ahora, la cirujana se ha dejado ver ante las cámaras y ha confesado que se ha enterado de la noticia del ingreso de la hija de Anabel Pantoja y no dudaba en enviarle "todo mi cariño y todo mi apoyo", pero desvelaba que no se ha puesto en contacto con ella: "Sé que están allí, pero no sé nada".