Así es 'Call Her Daddy', el pódcast más escuchado por mujeres: feminismo, sexo y aborto

En un momento en el que el pódcast más escuchado del mundo es 'The Joe Rogan Experience', del polémico cómico estadounidense Joe Rogan, que apoyó al conservador Donald Trump en las elecciones estadounidenses y celebró su posterior victoria, Alexandra Cooper y su 'Call Her Daddy' se presentan como una alternativa de izquierdas que conecta, principalmente, con las mujeres de la Generación Z y millennials. El pasado octubre, en plena campaña para las elecciones presidenciales, Kamala Harris visitó el programa de Cooper y reivindicó el aborto y los derechos de las mujeres.

Con más de 13,5 millones de oyentes mensuales, el segundo más escuchado del mundo en Spotify, Cooper, de 30 años nacida en Pensilvania, empezó su carrera en 2018 con 'Call Her Daddy', que grababa con su compañera de habitación, Sofia Franklyn, donde hablan de temas tan banales como las primeras citas, los fracasos amorosos, las rupturas, el sexo y las infidelidades.

En ese momento, Cooper se había quedado sin trabajo tras haber terminado sus estudios en Medios y Entretenimiento en la Universidad de Boston y haberse mudado a Nueva York para probar suerte. “Vivía del subsidio de desempleo, no tenía trabajo. Me dedicaba a hacer vídeos e intentar hacerme un hueco en YouTube”, explicó ella misma en su propio programa. También ganaba dinero a través de una página de citas llamada Seeking Arrangement por la que los hombres le pagaban dinero por salir con ella a cenar.

Audiencia masiva

El programa, que empezó como una aventura sin pretensiones, consiguió una audiencia masiva en pocos meses, pasando de los 12.000 oyentes a los dos millones. Sin embargo, la relación de amistad entre las dos presentadoras se terminó cuando Franklyn descubrió que Cooper ganaba más dinero que ella por el programa. El pódcast se mantuvo en un futuro incierto, hasta que Cooper tomó las riendas y empezó a contar con invitados, principalmente mujeres.

Alex Cooper y Kamala Harris en el pódcast 'Call Her Daddy' / SPOTIFY

La primera estrella que apareció en el programa en agosto de 2020 fue Miley Cyrus por el lanzamiento de su disco 'Plastic Hearts', donde explicó con profundidad su polémica relación con Liam Hemsworth, confesó que había perdido la virginidad con el actor en 2016 y habló abiertamente sobre su bisexualidad. En 2021, Cooper fichó por Spotify, con un acuerdo de exclusividad de 60 millones de dólares durante tres años. “Desde sus inicios hace tres años, el programa siempre ha tratado de desafiar el 'status quo' y tener conversaciones que antes solo ocurrían a puerta cerrada”, expresó entonces.

Enfocada en las mujeres

Por su estudio ya han pasado figuras como Jane Fonda, Hailey Bieber, Christina Aguilera, Simone Biles y Kamala Harris. La visita de la candidata en las últimas elecciones estadounidenses fue polémica. "No suelo debatir sobre política ni entrevisto a políticos porque quiero que 'Call Her Daddy' sea un lugar donde que todo el mundo se sienta cómodo", aseguró Cooper en ese momento. Sin embargo, en un programa en el que el foco es la figura femenina, la 'influencer' aseguró que no concebía que "el tema principal de estas elecciones sean las mujeres" y ella no pudiera "formar parte de ello". Durante su encuentro, Cooper y Harris hablaron sobre el aborto, el abuso sexual y los derechos de las mujeres.

La joven ha mostrado su ideología política progresista en sus conversaciones sobre la libertad de las mujeres y de su cuerpo. En 2022, la presentadora hizo un programa especial en el que mostró a diferentes mujeres viajando a otros estados para poder abortar. Asimismo, durante la entrevista con Hunter Schafer hablaron de las inseguridades detrás del hecho de ser una mujer trans.

Un pódcast de 125 millones

Cooper ofrece un formato distendido, donde los invitados se sientan en un sillón enfrente de ella, creando un ambiente íntimo, y hablan de temas como la salud mental, las relaciones, el sexo y la amistad. El éxito del pódcast es tal que, según 'Variety' en 2023, artistas como Anitta, John Mayer y John Legend consiguieron tras su paso por el programa que sus oyentes aumentaran en un 155%, 350% y 200%, respectivamente.

El éxito sigue creciendo. El pasado agosto, la cadena de radio SiriusXM pagó 125 millones de dólares para tener los derechos de su distribución, publicidad, contenido y eventos bajo su título durante tres años. El acuerdo incluye también la integración de otros pódcasts de la productora que lidera Cooper, Unwell Network, que ofrece programas presentados por 'influencers', como Alix Earle y Madeline Argy.