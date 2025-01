Última hora de la hija de Anabel Pantoja, en directo: declaraciones, comunicado médico y diagnóstico

José Manuel Parada desvela el cariño que guarda a Anabel Pantoja

El periodista ha explicado que no ha hablado con nadie de su entorno porque "hace tiempo que no tengo una relación directa con la familia Pantoja" pero que "les tengo cariño" y "me preocupa mucho el sufrimiento que están pasando porque si han ido todos, debe ser algo fuerte".

"Espero que surja ese milagro y que pronto podamos ver a Anabel" confesaba el colaborador de televisión, ya que "la conozco desde pequeña y le tengo un cariño especial" porque "era mi confidente en los ratitos de 'El Rocío'".