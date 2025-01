¿Quién es la nueva ilusión de Sara Carbonero?

Tras su reciente ruptura con el cantante Nacho Taboada, todas las miradas se han centrado en la vida sentimental de Sara Carbonero. La respuesta a la pregunta sobre quién ha conquistado su corazón parece haber sido desvelada: se trata de José Luis Cabrera Bonny, un empresario canario con un perfil discreto pero un pasado que conecta con la periodista. La historia de ambos, que parecía haberse quedado en un intento fallido hace unos años, ha resurgido con fuerza, y todo apunta a que la nueva ilusión de Sara Carbonero va viento en popa.

Un empresario con trayectoria

Cabrera Bonny no es un rostro conocido de la farándula. Su trayectoria profesional ha estado ligada al mundo empresarial y a la gestión pública. En el pasado, ocupó el cargo de gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, demostrando su capacidad en el sector turístico. Actualmente, trabaja como consejero en una empresa familiar dedicada a la agricultura, lo que revela su interés por las raíces y la tradición. Su formación incluye estudios en Empresariales y un máster en Comercio Exterior, lo que le otorga una visión global del mundo de los negocios. Además, su experiencia laboral se extiende al sector bancario y a la Central Financiera de BMX en Alemania, lo que demuestra su versatilidad y capacidad de adaptación.

Un romance con historia

La relación entre Sara y José Luis no es nueva. En 2021, tras la confirmación de la separación de Sara de Iker Casillas, una revista publicó fotografías que ya mostraban una cercanía entre la periodista y el empresario canario. En aquel momento, el romance no pareció consolidarse, y ambos siguieron caminos separados. Sin embargo, la chispa no se apagó del todo.

Según las últimas informaciones, tras un viaje que Sara realizó a Lanzarote este verano para acompañar a sus hijos en un torneo de fútbol, la pareja retomó el contacto. El viaje a Puy de Fou, un parque temático histórico en Toledo, fue uno de los primeros indicios de que Sara estaba volviendo a sonreír. En dicho viaje, la pareja ya mostró una complicidad que no pasó desapercibida.

La confirmación de que algo especial estaba sucediendo entre Sara y José Luis llegó tras su asistencia juntos a una función del Circo del Sol. Si bien, inicialmente, algunos medios, como El Español, señalaron que lo que les unía era una "bonita amistad", otros, como la periodista Beatriz Cortázar, fueron más allá y aseguraron que la pareja sí había iniciado un noviazgo. Las muestras de afecto que se prodigaron durante la función del circo fueron la prueba de que su relación había tomado un cariz más romántico.

Sara, conocida por su estilo discreto y su elegancia natural, optó por un abrigo marrón para la ocasión, mientras que José Luis lucía una sudadera gris, un atuendo sencillo que refleja su carácter reservado. La pareja parece encajar a la perfección, compartiendo no solo una conexión física, sino también una visión del mundo y una forma de entender la vida. Ambos valoran la privacidad y la tranquilidad, alejándose de los focos mediáticos.

Si bien aún es pronto para determinar el rumbo definitivo de esta relación, todo apunta a que Sara Carbonero ha encontrado una nueva ilusión en José Luis Cabrera Bonny. La historia de ambos, que comenzó como un acercamiento discreto, ha evolucionado hacia un romance que promete, donde la discreción se combina con una conexión profunda. La periodista parece haber dejado atrás los momentos difíciles y se muestra dispuesta a disfrutar de esta nueva etapa en su vida.

En esta nueva etapa, Sara cuenta con el apoyo incondicional de su familia y amigos, quienes la han visto renacer tras los momentos difíciles. Su círculo cercano celebra esta nueva oportunidad para que sea feliz y vuelva a creer en el amor. La discreción ha sido clave para que la pareja pueda desarrollar su relación sin la presión mediática, permitiéndoles conocerse a fondo y consolidar su vínculo.