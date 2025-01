Mamarazzis: todo sobre el ingreso de la hija de Anabel Pantoja

El pasado domingo, el programa 'Fiesta' informó de que la pequeña Alma, hija de Anabel Pantoja, se encontraba ingresada desde el viernes en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del hospital público maternoinfantil de Las Palmas, en Gran Canaria. La noticia ha sacudido a los seguidores de la familia Pantoja, quienes se muestran atentos a cualquier novedad sobre el estado de salud de la bebé, de apenas dos meses de vida.

Hasta el momento, los detalles sobre el motivo exacto del ingreso de Alma siguen siendo todavía una incógnita y, pese a que algunos periodistas que están realizando la cobertura de la situación manejan más detalles sobre la misma, desde los medios han respetado el pronóstico reservado. "Lo lógico es que quede en la más estricta intimidad de la familia", afirma Lorena Vázquez sobre el momento delicado que atraviesan la excolaboradora de televisión y su pareja, David Rodríguez. "Creo que será la propia Anabel la que hable", agrega.

"Esperanza" de la mano de Belén Esteban

Pese a que las primeras informaciones no eran muy alentadoras, lo cierto es que la última intervención de una "esperanzada" Belén Esteban, amiga íntima de Anabel tras compartir etapa juntas en 'Sálvame', ha calmado la situación dentro de lo que cabe. La de Paracuellos apareció en 'Ni que fuéramos Shhh' tras su visita al hospital canario dando a entender que en el entorno cercano de la familia Pantoja "se sienten más optimistas que al principio". Y es que, pese a que –como indica Fa– esta situación "puede alargarse meses", no cabe duda de que este cambio en los pronósticos supone un gran paso adelante.

¿Dónde está Isabel Pantoja?

Con tal de dar un cambio de humor a esta triste noticia, y adquiriendo un enfoque más acorde a la prensa del corazón, las Mamarazzis han pasado al "chochoneo familiar" que se deriva de las visitas multitudinarias al hospital donde se encuentran Anabel Pantoja y su hija. No es para menos, pues el suceso ha reunido en el mismo espacio y tiempo al clan Pantoja –Isabel Pantoja, por un lado; Kiko Rivera e Isa P, por el otro– en su totalidad, algo que no sucedía desde tiempos inmemoriales. Por supuesto, todos han puesto de su parte para coordinar sus visitas de manera que no coincidiesen entre ellos, tal como adelantó la periodista Paloma García Pelayo.

Asimismo, cabe destacar el esfuerzo de Isabel Pantoja por no atraer el foco mediático y respetar la intimidad de su sobrina. Para ello, la cantaora no se ha expuesto en ningún momento ante las cámaras de los periodistas congregados ante el centro hospitalario y permanece alojada desde su llegada al archipiélago canario en el hotel de cinco estrellas Santa Catalina –su "búnker", titulaba la revista 'Semana– . Así, por el momento no ha habido fotos siquiera de la sevillana a lo largo de estos últimos días.

Organización contra el caos

Otro de los aspectos a destacar es la sala habilitada por el propio hospital para acoger la llegada de los diferentes famosos que han acudido a brindar su apoyo a Anabel Pantoja desde el pasado fin de semana. Así pues, con tal de evitar increpaciones por parte de fans que diesen pie a situaciones caóticas en los pasillos de la clínica, el centro ha optado por reunir a los personajes públicos en un mismo espacio, que para nada sería una petición expresa de la propia Anabel. No obstante, la 'influencer' está "encantada" con todas las visitas que está recibiendo y "agradece" todo este apoyo.

