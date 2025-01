Directo | Última hora de la hija de Anabel Pantoja: qué tiene Alma, enfermedad y parte médico

'Va para largo', afirma Belén Esteban sobre la hija de Anabel Pantoja

Belén ha agradecido las numerosas muestras de cariño que han recibido Anabel y su familia. Además, ha destacado la importancia de proteger la intimidad de la niña y de su entorno: "De una menor no se puede hablar ni dar un diagnóstico, qué vergüenza lo que escribís en Twitter. Poneros en su lugar, no escribáis cosas tan feas. No se lo merece ni ella ni nadie".

También ha detallado cómo decidió viajar a Canarias para estar junto a su amiga en estos difíciles momentos: "El viernes, Valdeperas me pregunta si sabía algo del ingreso de la niña de Anabel. Le pedí que no se hablara de este tema. Salgo del trabajo, me voy a cenar con mi marido y, hablando con Anabel, Merchi y David, decidimos sacar un billete en ese mismo momento. Sus amigos de Triana de toda la vida y yo nos estamos turnando. El domingo, como había mucha gente, decidí venirme, pero vamos a volver".