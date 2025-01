Frank Cuesta habla de su enfermedad: "Llegó el día…"

Frank Cuesta ha compartido con sus seguidores la mayoría de los grandes acontecimientos de su vida, y su lucha contra el cáncer no ha sido distinta. El presentador, conocido también como Frank de la Jungla, lleva unos 20 años batallando contra la leucemia con el objetivo de mantenerla bajo control y, en su último vídeo de YouTube, hace una actualización sobre el avance de su enfermedad.

Un nuevo tratamiento

El herpetólogo informa a sus seguidores, mientras pasea por el santuario Libertad -que creó hace unos años en Tailandia-, del inicio de su nuevo tratamiento: "Llegó el día en el cual yo comienzo un tratamiento".

Explica su batalla constante y las medidas que ha tomado estos últimos años, alegando que ha estado haciendo un tratamiento alternativo en el que todos los eneros los médicos le tienen que "meter un muelle por la médula y hacer algunas cosas".

Mensaje de tranquilidad

Aparte de informar sobre el tratamiento, Cuesta ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores, comentando que, seguramente, padezca cambios físicos, pero que eso no significa nada malo: "Aunque veáis que bajo de peso o que se me cae el pelo, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando nada malo, es para mantenerse. A veces, hay que pasarlas putas para estar mejor".

A pesar de esta lucha constante, el presentador está motivado y centrado en seguir trabajando para la mejora de su santuario: "Quiero hacer muchas cosas mientras esté en este mundo", a la vez que remarca sus ganas de hacer "cosas positivas".