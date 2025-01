Directo | Última hora de la hija de Anabel Pantoja: qué le ha pasado, parte médico y reacciones

Días de discreción

La presentadora María Patiño ha confesado que desde 'Ni que fuéramos shh' conocían la información desde el pasado jueves, pero que Belén Esteban pidió discreción sobre el tema a la dirección: "Yo no le di importancia y el sábado me llamó Belén desde el aeropuerto y me dijo que se iba para allá. Ahí tomé conciencia de que algo pasaba".