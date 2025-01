Qué le pasa a la hija de Anabel Pantoja: última hora sobre su estado de salud, en directo

Su amigo, Luis Rollán, muy afectado

El presentador Luis Rollán, amigo muy cercano a Anabel Pantoja, conoció la noticia del ingreso de la hija de Anabel Pantoja en pleno directo, en televisión. 'Me he enterado por vosotros y sigo en shock"' dijo. "Es la primera vez que no tengo ni idea de qué decir. Solo puedo expresar que le mando todo el amor y la positividad a Anabel".