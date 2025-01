La tiranía de la imagen: de Pilar Vidal a Demi Moore

No sé vosotrxs, pero las Mamarazzis estamos agotadas de que se nos obligue a escoger bando siempre y en todos los escenarios. La polarización que antes regía la política, se ha trasladado a cada uno de los ámbitos de la sociedad, también al entretenimiento televisivo: o eres de Broncano o de Pablo Motos, o ves las campanadas de Pedroche o apuestas por Lalachús, o pasas las tardes con Sonsoles o meriendas con Ana Rosa. Además, ya no basta con tener una simple opinión, vivimos tiempos en los que dictadores invisibles nos imponen posicionarnos sin espacios para dudas o grises.

Las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla y se libran auténticas guerras, muchas de ellas sin sentido. ¿Nos puede gustar la frescura de Lalachús, pero tener hambre televisiva de escuchar el discurso de Pedroche sobre su vestido imposible? Sí, por favor.

Lalachús y sus Campanadas en TVE es un ejemplo de esta hiperpolarización. Hasta la presión estética se ha convertido en un tema de debate encarnizado. Su físico se convirtió en el foco de atención y parecía que no importaba ni su trayectoria ni su valía. Estaban los que aplaudieron su elección para ese evento por permitir la representación de una mujer sin un cuerpo de modelo. Pero también los que aseguraron que la chica carecía de talento y que sólo le daban lugar por sus kilos de más. Lalachús, en sólo unas horas, se convirtió en abanderada de la lucha contra la gordofobia, pero también en diana de burlas y críticas.

Y siguiendo con la gordofobia, la periodista Pilar Vidal, en el programa de Sónsoles Ónega, habló esta semana de su experiencia personal como mujer con sobrepeso. Pilar confesó, entre lágrimas, haberse sentido rechazada por su físico y anhelar dos tallas menos. La puñetera presión estética nos sigue amargando la vida, sobre todo a las mujeres. Nadie escapa a la tiranía de la imagen y a la necesidad de encajar en los estándares tradicionales de belleza.

Desde los medios de comunicación y el cine no dejamos de promover la diversidad y soltar discursos sobre la visión positiva de nuestro físico, independientemente de sus formas, pero la realidad es que, desde los propios medios y la industria audiovisual, se sigue reforzando la exigencia de la eterna juventud y la casi perfección estética.

Vamos, que premiamos a la actriz Demi Moore por protagonizar con maestría ‘La sustancia’ y seguir al pie del cañón a sus 62 años, pero en realidad alabamos que no parezca una mujer de 62 años. Galardonan con el Globo de Oro a Demi y en Hollywood se las dan de que no son edadistas, pero lo cierto es que a la gran mayoría de actrices que no cumplen con los cánones de belleza convencionales, las tienen en casa haciendo ganchillo. Y si no que se lo pregunten a la pobre Kelly McGillis, que se quedó fuera de 'Top Gun 2' por tener arrugas y haber engordado. Que Harrison Ford no estuviera en plena forma para rodar la última entrega de Indiana Jones a sus casi 80 años o sobre las medidas de Ramón García o Chicote no recuerdo ni un solo comentario.

Las Mamarazzis soñamos con que un día sea posible valorar a una mujer mediática sin reducirla a su aspecto o forma física. Que en la actualidad sigamos defendiendo o mofándonos de las personas por su físico es un síntoma clarísimo de que nuestra sociedad necesita exorcizarse para evolucionar.