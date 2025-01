Mamarazzis: la Familia Real, Tita Cervera y Cristina Pedroche, protagonistas de la semana

El segundo episodio del año de Mamarazzis, pódcast a cargo de Laura Fa y Lorena Vázquez en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, ha servido como repaso de la actualidad más reciente en lo que a famosos se refiere. Con la Familia Real como gran protagonista, especialmente por el 87 cumpleaños celebrado por el rey Juan Carlos I el pasado domingo 5 de enero, también ha habido tiempo para otros nombres destacados como el de Tita Cervera o Cristina Pedroche.

"Capítulo monárquico": Juan Carlos I, los Urdangarin y Leonor

El programa de este miércoles ha arrancado con la Casa Real como eje central. De ahí han salido varios nombres que a lo largo de la última semana han dado que hablar. El primero de ellos ha sido el del rey emérito, omnipresente en las primeras planas de las principales cabeceras de la prensa del corazón. Esta vez, el motivo de su aparición en las portadas no era otro que su 87 cumpleaños –nada de escándalos con impuestos o aventuras amorosas de por medio–. A la celebración acudieron prácticamente todos sus nietos, a excepción de Juanito, el mayor de los Urdangarin, y Sofía y Leonor; el resto, cada uno acompañado con sus respectivas parejas, sí que estuvieron al lado del padre de Felipe VI en este día tan especial.

Sobre la Princesa, cabe recordar que se subirá a bordo del Juan Sebastián Elcano el próximo sábado, del que no desembarcará hasta dentro de seis meses, cuando, tras completar la vuelta al mundo junto a sus 75 compañeros, la heredera al trono desembarque en Gijón. Con motivo del inicio de esta travesía, este mismo fin de semana se celebrará en Cádiz, puerto de partida de esta instrucción, una fiesta de despedida que contará con la presencia de los Reyes.

Pasando a otra rama más alejada de la realeza, la revista 'Lecturas' apostaba esta semana por el encuentro "a la fuerza" entre Ainhoa Armentia, pareja de Iñaki Urdangarin, y los hijos del exmarido de Cristina de Borbón. Habría sido la misma Infanta quien, en un intento de preservar la intimidad familiar en esta primera introducción, habría solicitado a Iñaki que no facilitase las fotografías de este nuevo paso. El caso es que el reportaje, finalmente, ha salido a la luz, y en él no termina de percibirse la "frialdad" entre ambas partes que aseguran que existe desde la citada revista.

Sea como sea, las Mamarazzis no terminan de percibir la relación de la misma manera, aunque tampoco ponen en duda que existan indicios de esta reticencia. Con todo, prefieren ser cautas y centrarse en información que sí les llega de primera mano para cerrar este "capítulo monárquico": Pablo Urdangarin es un tacaño sin igual. Así es, al parecer, el entorno cercano del jugador de balonmano asegura que este no se metería la mano en los bolsillos ni por error. Las afirmaciones al respecto son suficientemente contundentes: "No paga nunca" es el titular.

La entrevista a las hijas de Tita Cervera reaviva el misterio sobre su paternidad

Dejando a un lado la monarquía, otra familia que acaparado titulares estos últimos días es la de Tita Cervera. ¿El motivo? El debut de sus hijas, Carmen y Sabina, al conceder su primera entrevista. Fue '¡Hola!' el medio que apostó por llevar a las dos mellizas a su portada coincidiendo con su mayoría de edad. La primera, Carmen, estudia un doble grado en Madrid para seguir la carrera profesional de su madre, mientras que Sabina se ha decantado por las Bellas Artes para poder perfeccionar sus dos grandes talentos: la ilustración y la imitación de acentos.

A raíz de esta publicación, otros medios han aprovechado para recordar la incógnita de la paternidad de las jóvenes, cuyo gran parecido con su hermano Borja, especialmente en el caso de Carmen, ha provocado que un sinfín de teorías bizarras orbiten desde hace años en torno al primogénito de la baronesa Thyssen. Cabe recordar que las hijas de Tita Cervera fueron el resultado de un proceso de gestación subrogada a partir de un donante cuya identidad se desconoce hasta la fecha.

Solo una vez ha hablado la actriz nacida en Barcelona sobre este gran interrogante. Fue en el programa 'Viajando con Chester', presentado por Risto Mejide, donde Carmen Thyssen dejó claro que sus hijas "saben perfectamente quién es su padre". Esta fue solo una parte de la declaración de la invitada, ya que, tras aparecer en la promoción del episodio, esta parte de la entrevista finalmente quedó eliminada.

Lo que está claro, coinciden las Mamarazzis, es que en esa familia sucedió algo "suficientemente desagradable" para que a partir de allí madre e hijo se fuesen distanciando. Sin ir más lejos, ya desde la irrupción en la vida de los Thyssen de Blanca Cuesta, actual esposa de Borja, Carmen Cervera se mostró desconfiada con las intenciones de esta, alegando que solo quería contraer matrimonio con su hijo por intereses económicos (el tiempo, así como un total de cinco hijos en común entre ambos, ha terminado demostrando que no era así).

A Lorena Vázquez, en cambio, hay un detalle que le ha sorprendido más que los misterios sobre la paternidad de las mellizas: el lenguaje que estas emplean durante la entrevista. "Mi apuesta es que esas palabras entrecomilladas no son exactas", sino que los editores de la revista han contribuido a que las jóvenes tengan un lenguaje de una madurez impropia para su edad.

Pedroche, nuevamente embarazada

Era la apuesta personal de las Mamarazzis, y parece ser que dieron en el blanco: Cristina Pedroche está embarazada de su segundo hijo. Si todavía había algún espectador con dudas después de las Campanadas de Nochevieja, siempre con el vestido de la periodista madrileña como tema de conversación, la colaboradora de 'Zapeando' ha salido al paso para zanjar el tema. No lo ha hecho con un comunicado con el tono emotivo que se presupone para este tipo de ocasiones, sino todo lo contrario: Pedroche ha desvelado al mundo que volverá a ser madre con una "parrafada" repleta de reproches y dardos envenenados dirigidos a las revistas del corazón.

Sin entrar a comentar la "turra" que nos depara esta segunda maternidad –recordemos que la primera dio para un libro y un sinfín de reflexiones sobre el sufrimiento que acarrea ser madre (para cualquier mujer, no solo Pedroche)–, la presentadora nos ha dejado "anonadados" con un texto en el que habla nuevamente del dolor que sintió al no ser dueña de un comunicado tan personal e importante como el de su primer embarazo. Sus razones tiene, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que hace dos años le tiraron la exclusiva por los suelos al informar de la llegada de su primer hijo sin su consentimiento. Así, la pregunta que se nos plantea sería si los medios tienen realmente derecho a adelantar noticias del ámbito privado. Las Mamarazzis lo tienen claro: "El periodismo del corazón es esto".

El universo 'Sálvame' se adentra en RTVE

Cumplió Belén Esteban su apuesta con David Broncano. Ambas personalidades televisivas quedaron en que si el presentador de 'La revuelta' lideraba las Campanadas en lo que a audiencias se refiere, la de Paracuellos volvería al programa de RTVE. Dicho y hecho. No obstante, los temas de conversación del pódcast de esta semana no se han centrado en lo que sucedió dentro del plató, sino fuera de él. "He flipado con Rosa Villacastín", ha comentado Laura Fa acerca de las publicaciones de X (antes Twitter) de la periodista reprochando la incursión de determinados personajes televisivos como invitados a 'La revuelta': "Yo, como otra mucha gente prefiero la 'La revuelta' original. Con personajes que tienen algo que ofrecer y decir a la sociedad", escribió en redes

Lo cierto es que hace un tiempo que se está gestando la entrada de Belén Esteban y otros excolaboradores de 'Sálvame', entre ellos María Patiño, a la televisión pública. De la mano de la productora 'La Fábrica de la Tele', caras conocidas como Víctor Sandoval, ahora en 'Bake Off', ya habrían dado el paso, mientras que muchas otras estarían listas para hacerlo pronto. Sobre esto, las Mamarazzis han comentado que RTVE ya está trabajando en diferentes planteamientos de cara a un futuro programa del corazón, ya sea de mañana o de tarde, para lanzar una prueba desde este mismo febrero y "ver hasta dónde llegaría". Sin embargo, no existe una decisión definitiva al respecto.

El terremoto mediático ha coincidido, precisamente, con una nueva crisis en Mediaset después del despido de Isabel Rábago en Telecinco. La periodista –"muy dolida"– ha apuntado directamente a la cúpula directiva del grupo, desmintiendo malos rollos con algunos de sus compañeros, y ha anunciado que tomará medidas legales.

Divorcio 'express' entre Ben Affleck y Jennifer López

Mucho menos que el divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie, firmado hace apenas unos días, ha durado el que involucra a Ben Affleck y Jennifer Lopez. Solamente ocho meses separan la solicitud de la separación por parte de ella, en agosto, hasta su realización, confirmada por la revista 'People'. Se confirman así las primeras informaciones sobre la ruptura, que llevaría fraguándose desde el pasado mes de abril, cuando dejaron de vivir bajo el mismo techo.

Al parecer, el único obstáculo al que han debido enfrentarse ambas partes ha sido la repartición de su fortuna (finalmente a mitades) y los términos confidenciales sobre la futura venta de su propiedad de 61 millones de euros, que lleva a la venta desde verano de 2023.

Asimismo, la cantante, actriz y bailarina ya habría comenzado a mover hilos para deshacerse del apellido Affleck, adquirido en el momento en que contrajeron matrimonio, en julio de 2022.

