El Rubius tiene cuentas pendientes con Hacienda: esto es todo lo que no tributó

Rubén Doblas Gutersen, conocido como El Rubius, es uno de los 'youtubers' con más éxito a nivel nacional. Con más de 12 millones de seguidores en YouTube y más de 15 millones en Twitch, sus vídeos, que lleva haciendo desde 2012, generan una gran cantidad de dinero. Para poder manejarlo, el 'influencer' creó una sociedad conocida como Snofokk SL. a través de la que canaliza todos sus ingresos derivados de las actividades profesionales que lleva a cabo.

Ingresos no declarados

En una reciente sentencia, la Audiencia Nacional ha determinado que El Rubius tributó mal sus ingresos de los años 2015 y 2016, aunque ha estimado parcialmente las peticiones del 'youtuber', que alegaban que no existía el elemento necesario para la imposición de una sanción tributaria. Esto significa que el 'influencer' pidió que no se le multase debido a que sus acciones no habían sido intencionadas, y la Audiencia Nacional ha aceptado parcialmente esta petición.

Cantidades facturadas

Entre los años 2015 y 2016, El Rubius facturó en la entidad Snofokk SL. más de 1.200.000 euros como compensación a terceros de servicios contratados por la empresa. Por su parte, la entidad declaró otros ingresos de explotación relacionados con actividades en las cuales el socio y administrador, en este caso El Rubius, era una parte esencial de la prestación del servicio. La empresa declaró un total de poco más de 3 millones de euros.

Ante esta situación, la Audiencia Nacional ha determinado que el precio pactado entre las partes no se ajusta al valor normal del mercado y que los ingresos que recibe la entidad son mucho mayores a los que esta retribuye a su socio y administrador, que no es otro que El Rubius. Esta forma de actuar se suele emplear para evitar pagar más impuestos.

En este caso, la Audiencia Nacional sospecha que, al ser la empresa propiedad de El Rubius, este decide cobrar como persona física menos de lo que debería y dejar el resto en la empresa, para no tener que pagar la cantidad de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) que se requeriría en caso de que el 'youtuber' cobrase lo que debe, según marca el valor de mercado.

La resolución

Después de esta sentencia se ha determinado que El Rubius deberá pagar a Hacienda una cantidad equivalente al IRPF de los años 2015 y 2016, pero que no se le va a añadir ninguna multa ni sanción extra.