Todas las mujeres del rey Juan Carlos: las Mamarazzis repasan la ocupada vida amorosa del emérito

Laura Fa y Lorena Vázquez vuelven a llenar el auditorio de la Casa Seat con un nuevo episodio en directo de su pódcast de EL PERIÓDICO, Mamarazzis. En el tercer episodio de la entrega 'Enciclopedia rosa', las dos periodistas se reunieron con decenas de sus fans para repasar la vida amorosa del rey emérito, una larga lista de nombres de amantes y novias que mantuvieron ocupado al monarca durante muchos años. Desde la reina Sofía a Corinna Larsen, ambas hicieron un repaso por el listado de mujeres provenientes de diferentes países y entornos que han mantenido una relación con Juan Carlos, aunque Fa y Vázquez dejaron claro que el antiguo rey tiene una preferencia por las rubias.

"Juan Carlos, el rey de las cinco mil amantes. Pero tranquilos, no vamos a hablar de todas", bromeaban las periodistas haciendo referencia al libro de Amadeo Martínez. Siguiendo un orden cronológico, la primera pareja del rey fue Olghina di Robilant, cuando él tenía 18 años y ella 22. Las Mamarazzis no descartan que el monarca tuviera relaciones previas, pero la condesa italiana se dio a conocer como una de las primeras novias de Juan Carlos. Ambos se conocieron en Estoril, durante el exilio del rey y vivieron un intenso romance, que quedó plasmado en varias cartas de amor. "De la mujer de la que había estado más enamorado", o así lo escribía en las confidencias que se enviaban, y que la italiana envió posteriormente a medios italianos.

De Gabriela de Saboya a la reina Sofía

Aunque se conoce como su primera novia, no llegó a ser su amante oficial. Mientras se carteaba con Olghina, también lo hacía con la princesa María Gabriela de Saboya, hija del último rey de Italia. La realeza italiana también se había exiliado a la villa de Estoril, en Portugal, y Gabriela y Juan Carlos se conocían desde bien pequeños. Esta unión fue la primera relación oficial del rey, y podría haber sido la última, pero se rumorea que Franco no estaba muy a favor de esta relación, por no considerar el comportamiento de Gabriela como el esperado de una futura reina.

Por aquel entonces, ya había entrado en la ecuación la reina Sofía, que sí que encajaba más con lo que el dictador tenía en mente. El futuro matrimonio se conoció en un crucero organizado por la madre de ella, en el barco Agamenón. Sin embargo, las Mamarazzis afirmaron que Sofía estaba más interesada en el Rey Harald de Noruega, aunque no surgió nada entre ellos. Juan Carlos y Sofía coincidieron en varios eventos, y acabaron casándose en 1962. "El rey solo le fue fiel durante el viaje de novios", comentaron Fa y Vázquez.

Laura Fa y Lorena Vázquez llenaron el auditorio de la Casa Seat / ELISENDA PONS

Las amantes del rey

Al menos dos mujeres han reconocido ser amantes del rey: las mediáticas Bárbara Rey y Corinna Larsen. Más allá de sus relaciones más famosas, después de su matrimonio, las periodistas sorprendieron con nuevos nombres. La primera presunta amante fue Rosario Palacios, condesa de Montcarco. Se rumorea que con ella habría tenido a su primera hija bastarda, Alejandra Rojas. Tanto ella como el rey han negado esta supuesta relación.

La que no ha negado su relación extramatrimonial con el rey fue Bárbara Rey, que conoció al monarca en 1977. Tuvieron una relación intermitente hasta 1980, cuando ella se casó con Ángel Cristo. Después de su divorcio, ella y el rey volvieron a tener una relación de interés mutuo, fruto de la cual salieron los famosos audios de Bárbara Rey, que grababa las conversaciones con el monarca para protegerse.

Durante los años 80, el rey inició otra relación con la periodista Queca Campiños, una aventura que duró más de 30 años. "Su relación de amantes más larga", afirmaron las periodistas. Famosa por poder acceder a sitios donde no podía acceder nadie, dejó grabadas unas cintas donde explicaba su relación con el rey a su hija. Tras su muerte, la hija las publicó. "El rey la utilizó como espía dentro de la prensa", explicaron Fa y Vázquez. En esa época también mantuvo una aventura con la mallorquina Marta Gayà, con la que aún mantiene una estrecha amistad.

Mamarazzis en directo en Casa Seat sobre el Rey emérito y sus amantes con Laura Fa y Lorena Vázquez / ELISENDA PONS

Corinna Larsen y los 65 millones

Las Mamarazzis afirman que cuando conoció a Corinna Larsen, el rey puso fin a todas sus demás relaciones extramatrimoniales, incluso se dice que se planteó divorciarse de la reina Sofía. De nuevo, bromean las periodistas, la mujer de la que más ha estado enamorado. Larsen no solo fue su amante, sino que le ayudaba en sus negocios con los Emiratos Árabes. "Es la que más pasta le ha sacado", afirmaron Fa y Vázquez, al menos 65 millones de euros. Sin embargo, la monogamia no formaba parte del estilo de vida del rey. Cuando ella se tuvo que ausentar del país por temas familiares, el monarca conoció a la empresaria Sol Bacharach y mantuvo con ella una relación de tres años.

Estas ocho mujeres no son las únicas con las que se rumorea que el rey Juan Carlos mantuvo una relación. Entre las conocidas, las Mamarazzis revelaron hasta 13 nombres más, que dejaron como extra para el público que había asistido al pódcast. "Han circulado muchas leyendas, y las dejamos para el bonus track", señalaron las periodistas.