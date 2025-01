¿Qué hay entre Laura Escanes y Miki Núñez?

La 'influencer' y el cantante fueron los elegidos para presentar las campanadas en TV3. Ya lo hicieron el año pasado y, a medida que pasa el tiempo, el 'feeling' entre los dos aumenta cada vez más hasta tal punto que las especulaciones sobre una posible relación están en todas las tertulias y confidenciales.

Las Mamarazzis no sabemos si han tenido algún rollito, si son más que amigos o si están enamorados. Vimos, nosotras y toda Catalunya, como interpretaban una canción y se miraban con los ojos llenos chiribitas. Por un momento parecían Bisbal y Chenoa interpretando 'Escondidos'. Claro que en ese momento, David y Laurita ya se habían enrollado por todos los rincones de la Academia de 'Operación Triunfo' y debían esconderse de todos pero, sobre todo, de la novia de Bisbal que estaba en casa flipando con la situación.

Aquí, en este caso, el contexto es diferente, o al menos eso nos aseguran. Lo único claro es que Laura sí está interesada en que su amistad de un paso más allá. Ella ha reconocido a su círculo más íntimo que el 'extriunfito' le atrae y que no tendría ningún problema en vivir, al más puro estilo Bárbara Rey y Chelo García-Cortés, una noche de amor. Claro, Laura está soltera, ¿por qué debería tener algún problema? Es Miki Núñez quien tiene una relación estable con la también cantante Sara Roy. Empezaron en 2019 y viven juntos en Terrassa (localidad cercana a Barcelona) con sus dos perritas, Blue y Babel, y un conejo, Bombi. De su vida en familia han dejado constancia varias veces en sus redes sociales. Para Sara, toda esta situación no está siendo plato de buen gusto. Ahora mismo está centrada en la presentación de su nuevo disco, que será el próximo 18 de enero en la Sala Apolo. Si tan amigos son Laura y Miki y no hay nada de que preocuparse, sería de esperar que la 'influencer' acudiera a la presentación dando apoyo a la pareja de su amigo. Si no va, tampoco quiere decir nada, no nos volvamos locos, pero sí sería un gesto muy generoso.

Lalachus y la estampa de la polémica

En RTVE se están haciendo las cosas bien. Si la ultraderecha se revuelve, es que todo funciona. A Lalachus le pareció un bonito guiño a Ramonchu, presentador de las Campanadas tantos años, sacar una estampa del Sagrado Corazón de Jesús con la cabeza de la vaquilla del 'Grand Prix'. Una chorrada que a alguien puede parecerle que no tenía ninguna gracia. Vale, hasta ahí correcto. Pero de eso a denunciar a Lalachus por un delito de odio, como han hecho Abogados Cristianos y Hazte Oír, es ya una absurdidad total. No entendemos como, por ejemplo, cuando estas instituciones de ultraderecha han visto a Maradona, declarado maltratador y violento, representado con iconografía religiosa, ahí no les ha parecido mal ¿A ver si el problema no va a ser la vaquilla y si una mujer como Lalachus? Que encima se muestra fuerte y sin miedos. Eso los tiene descolocados.

Lalachus, cuyo nombre real es Laura Yustres, nos alegró el confinamiento con su sentido del humor y su absoluta autenticidad. Estas últimas semanas se está convirtiendo en una diva que pronto acaparará espacios en las revistas del corazón. Tiene previsto casarse este 2025 con su pareja, Manu, a quien ella en redes llama “Don Manu”. Lala, ya te avisamos las Mamarazzis que tu boda va a ser de los eventos más interesantes y mediáticos de este año que empieza.