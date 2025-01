Exclusiva Mamarazzis: "Telecinco no renueva el contrato a Paz Padilla"

Las Mamarazzis dan la bienvenida al nuevo año con un nuevo capítulo de su pódcast en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. Nuestras periodistas del corazón favoritas, Laura Fa y Lorena Vázquez, arrancan el 2025 con un repaso de los protagonistas de la última semana.

Como viene siendo costumbre los últimos meses, sigue siendo noticia la guerra televisiva entre TVE y Antena 3. Las Mamarazzis han repasado las audiencias de los especiales de nochevieja de ambas cadenas. Cristina Pedroche con su vestido de leche materna y Alberto Chicote no lograron superar a David Broncano y Lalachús. Laura Fa reconoce que, aunque vio las campanadas en TV3 porque estaba "en un pueblo de la Catalunya profunda", no pudo evitar poner Antena 3 en el móvil para ver qué vestido lucía la ya habitual conductora de las campanadas.

Como bien avanzaron Fa y Vázquez en el pódcast anterior, las revistas ¡Hola! y Vanitatis, los medios más cercanos a la colaboradora de 'Zapeando', han confirmado lo que las Mamarazzis ya se olían: el segundo embarazo de Cristina Pedroche. Aunque la presentadora no ha dicho nada al respecto, todo apunta a que ella y el cocinero Dabiz Muñoz están esperando su segundo hijo.

El contrato de Paz Padilla en Telecinco

Las Mamarazzis han comenzado el año lanzando una exclusiva: Paz Padilla ya no está vinculada a nivel contractual con Mediaset. A la presentadora se le acabó el contrato con Telecinco el pasado 31 de octubre y la cadena no se lo renovó.

No todo son malas noticias para Paz Padilla. Fa explica que la actriz inicia en marzo el rodaje de una película en la que será protagonista, y en abril arranca de nuevo con las grabaciones de 'La que se avecina'. Será a través de la serie que Padilla seguirá vinculada a Mediaset. La diferencia es que hasta ahora estaba con un contrato en Telecinco y pasará a estar contratada por la productora de la serie. Además, aseguran las Mamarazzis, que se ha sacado el título de 'coach' y dará conferencias a la vez que sigue con sus proyectos de teatro.

Las periodistas del corazón han elogiado la capacidad de reinvención que tiene Paz Padilla y le han deseado "toda la suerte del mundo".

El "preocupante" mensaje de Sara Carbonero

La periodista ha subido a sus redes sociales una foto con un mensaje que ha llamado la atención de Laura Fa y Lorena Vázquez. Sara Carbonero tilda el año 2024 como "el peor año de su vida", algo que ha preocupado a las Mamarazzis.

Cabe recordar que Carbonero ha pasado por momentos muy difíciles en los últimos años: sufrió un cáncer de ovarios y tuvo una relación y divorcio muy complicados con Iker Casillas. "¿Qué le habrá pasado a Sara Carbonero este año para que sea el peor de su vida?", se preguntan.

Lorena Vázquez asegura que ha hablado con el entorno de la periodista y ha podido confirmar que hay una persona muy cercana a Sara Carbonero que está pasando por un momento muy delicado de salud y, a su vez, ella ha estado muy volcada en el bienestar de esa persona.

Laura Escanes y Miki Núñez, ¿más que amistad?

Al hilo de las campanadas 2025, a las Mamarazzis les ha sorprendido la complicidad que existe entre Laura Escanes y Miki Núñez. Los conductores del especial de fin de año de TV3 cantaron una canción de Miki que a Laura Fa le ha recordado al 'Escondidos' que David Bisbal y Chenoa protagonizaron en OT. "El feeling entre ellos es evidente", manifiesta Fa.

Ni Fa ni Vázquez saben si ha pasado algo entre ellos, pero lo que sí pueden confirmar es que Laura Escanes, que a día de hoy está soltera, se ha sentido atraída por el cantante. También advierten de que si en algún momento pasa algo, las Mamarazzis se van a enterar.

No han podido pasar por alto a Sara Roy, pareja de Miki Núñez. Vázquez y Fa han destacado que "es una chica encantadora" y que esta situación "no tiene que ser agradable para ella". Aun así, las Mamarazzis dejan claro que no saben si Sara Roy y Miki Núñez como pareja tienen algo pactado y están seguras de que la pareja ya ha tenido esta conversación en algún momento.

El cumpleaños del rey Juan Carlos I

Laura Fa y Lorena Vázquez han aprovechado el pódcast para felicitar al rey Juan Carlos I, que el próximo 5 de enero cumple 87 años. Según cuentan las Mamarazzis, va a celebrarlo de la misma manera que el año pasado: en Abu Dabi. En la lista de invitados hay 35 nombres, entre los que destacan las infantas Cristina y Elena, sus nietos Froilán y Victoria Federica, y Los del Río, que cantarán en la fiesta. Y como acto de clausura de la celebración, el rey emérito y sus invitados acudirán, al día siguiente, a una misa en el centro Abrahamic Family House.

Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo, ¿reconciliados?

Entre las celebraciones de fin de año destacadas, Fa y Vázquez han hecho hincapié en la fiesta de Narcís Rebollo, marido de Eugenia Martínez de Irujo. En las fotos que Rebollo subió a sus redes sociales se puede ver que Cayetano Martínez de Irujo acudió a la fiesta. Eugenia y Cayetano, que no tienen buena relación por motivos económicos, coincidieron en la fiesta que, según las Mamarazzis, no se celebró con la intención de reconciliarse. Vázquez y Fa creen que el evento se organizó para los más jóvenes de la familia y los dos hermanos no tuvieron más remedio que pasar el fin de año juntos.

La fiesta de fin de año de los Javis

La nochevieja que ha dado que hablar ha sido la de los Javis. Según las Mamarazzis ha sido "la fiesta más importante del año" y, confiesan, a la que les hubiera encantado ir. Esta celebración destacó por la presencia de Rosalía y Anne Igartiburu, quien dio las campanadas para los asistentes. Vázquez y Fa consideran un gesto muy bonito que los Javis invitasen a Igartiburu para dar las campanadas porque quizás, añaden, se ha sentido un poco apartada de TVE este año.

Lo que no pasó desapercibido en esa fiesta fue el lazo con la bandera de España que Rosalía llevaba en la cabeza. Vázquez se pregunta si este gesto ha podido molestar a alguno de sus seguidores, a lo que Fa le quita hierro: "no creo, Rosalía hizo mucho por el catalán con 'Milionària'".

